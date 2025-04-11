В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «РБ Лейпциг». Встреча пройдет 11 апреля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 38 очков и сохраняет определенные шансы на выход в еврокубок.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в 16 баллов от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге, а также с отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Унион» Берлина (0:1).

Перед этим коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах с минимальным результатом 0:1 проиграл «Хайденхайму».

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Кульеракис, Анжели, Бялек, Вавро, Борнау, Сванберг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, «Вольфсбург» проиграл, а в четырех последних поединках ни разу не выиграл.

Такая форма сулит хозяевам явно плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество их соперника в классе.

Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 45 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на пятой позиции в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов, а также отрывом в три пункта от седьмого места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:1).

Перед этим в поединке, который пришелся на полуфинал Кубка Германии, «РБ Лейпциг» теперь уже в чужих стенах проиграл «Штутгарту» (1:3) и вылетел из турнира.

Не сыграют: травмированы — Шлагер, Нуса, Уэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Это сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Вольфсбург» проиграл

в четырех последних матчах «Вольфсбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, победа «Вольфсбурга» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.13.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последних четырех домашних поединках.

Последний сценарий был реализован и в пяти из шести последних выездных матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли три последних матча.

Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 2.40