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    Вернется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?

    Вольфсбург — РБ Лейпциг: ставка и прогноз с коэффициентом 2.13 на матч 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»
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    Беньямин Шешко
    В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «РБ Лейпциг». Встреча пройдет 11 апреля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Апреля 2025 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 21:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 38 очков и сохраняет определенные шансы на выход в еврокубок.

    Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в 16 баллов от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге, а также с отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

    Вольфсбург — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Унион» Берлина (0:1).

    Перед этим коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах с минимальным результатом 0:1 проиграл «Хайденхайму».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Кульеракис, Анжели, Бялек, Вавро, Борнау, Сванберг, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, «Вольфсбург» проиграл, а в четырех последних поединках ни разу не выиграл.

    Такая форма сулит хозяевам явно плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество их соперника в классе.

    Мохамед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10-ю голами.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 28-ми туров чемпионата Германии набрал 45 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на пятой позиции в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов, а также отрывом в три пункта от седьмого места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура национального первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Хоффенхаймом» (3:1).

    Перед этим в поединке, который пришелся на полуфинал Кубка Германии, «РБ Лейпциг» теперь уже в чужих стенах проиграл «Штутгарту» (1:3) и вылетел из турнира.

    Не сыграют: травмированы — Шлагер, Нуса, Уэдраого и Хенрикс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над нынешним соперником.

    Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Вольфсбург» проиграл

    • в четырех последних матчах «Вольфсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, победа «Вольфсбурга» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.13.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последних четырех домашних поединках.

    Последний сценарий был реализован и в пяти из шести последних выездных матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли три последних матча.

    Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 2.40

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