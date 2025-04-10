10 апреля в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Оруба». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Оруба», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Иттихад» на 5 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Встреча с «Аль-Ахли» принесла лишь ничью (2:2).

До того команда сумела обыграть «Аль-Шабаб» (3:2). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Риядом» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттихад» довольно результативно атакует. Команда настреляла 61 мяч в 26 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Аль-Орубой» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Карим Бензема и компания намерены оторваться от преследователей.

«Аль-Оруба»

Турнирное положение: «Аль-Оруба» бьется за выживание в эдите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Оруба» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она уступила «Аль-Ахдуду» (0:1).

До того команда была разгромлена «Аль-Шабабом» (0:6). Да и поединок с «Аль-Иттифаком» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Оруба» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Оруба» ныне выглядит весьма бледно. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

При этом «Аль-Оруба» проиграла в 3 своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции команда не собирается лишь отсиживаться в тылах.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только пропускает она в среднем почти 2 гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Аль-Оруба» проиграла 3 матча кряду

«Аль-Иттихад» не проигрывает уже 2 с половиной месяца

«Аль-Иттихад» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

Прогноз: Номинальные хозяева в разы сильнее оппонента, да и Бензема наверняка продолжит забивать.

«Аль-Иттихад» мотивирован оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00