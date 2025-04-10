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    Команда Бензема разгромит «Аль-Орубу»

    Аль-Иттихад — Аль-Оруба. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 10 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Оруба»
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    Карим Бензема
    10 апреля в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Оруба». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Оруба», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 10 Апреля 2025 года

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 21:00 Аль-Ороба

    Аль-Ороба

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Иттихад» на 5 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 26 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Встреча с «Аль-Ахли» принесла лишь ничью (2:2).

    До того команда сумела обыграть «Аль-Шабаб» (3:2). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Риядом» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» довольно результативно атакует. Команда настреляла 61 мяч в 26 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Орубой» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Карим Бензема и компания намерены оторваться от преследователей.

    «Аль-Оруба»

    Турнирное положение: «Аль-Оруба» бьется за выживание в эдите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Оруба» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она уступила «Аль-Ахдуду» (0:1).

    До того команда была разгромлена «Аль-Шабабом» (0:6). Да и поединок с «Аль-Иттифаком» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Оруба» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Оруба» ныне выглядит весьма бледно. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

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    При этом «Аль-Оруба» проиграла в 3 своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции команда не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только пропускает она в среднем почти 2 гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Оруба» проиграла 3 матча кряду

    • «Аль-Иттихад» не проигрывает уже 2 с половиной месяца

    • «Аль-Иттихад» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева в разы сильнее оппонента, да и Бензема наверняка продолжит забивать.

    «Аль-Иттихад» мотивирован оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

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    Аль-Иттихад — Аль-Оруба: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 10.04.202521:00. Команда Бензема разгромит «Аль-Орубу»
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