Аль-Иттихад
Аль-Ороба
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Иттихад» на 5 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 мячей в 26 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Встреча с «Аль-Ахли» принесла лишь ничью (2:2).
До того команда сумела обыграть «Аль-Шабаб» (3:2). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Аль-Риядом» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» довольно результативно атакует. Команда настреляла 61 мяч в 26 поединках аравийского чемпионата.
Матчи с «Аль-Орубой» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Карим Бензема и компания намерены оторваться от преследователей.
«Аль-Оруба»
Турнирное положение: «Аль-Оруба» бьется за выживание в эдите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Оруба» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Дома она уступила «Аль-Ахдуду» (0:1).
До того команда была разгромлена «Аль-Шабабом» (0:6). Да и поединок с «Аль-Иттифаком» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Оруба» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Оруба» ныне выглядит весьма бледно. Команда в среднем забивает реже гола за матч.
При этом «Аль-Оруба» проиграла в 3 своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции команда не собирается лишь отсиживаться в тылах.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только пропускает она в среднем почти 2 гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается отыскать свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Аль-Оруба» проиграла 3 матча кряду
- «Аль-Иттихад» не проигрывает уже 2 с половиной месяца
- «Аль-Иттихад» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.
- 1.76Барселона — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева в разы сильнее оппонента, да и Бензема наверняка продолжит забивать.
«Аль-Иттихад» мотивирован оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.
Ставка: Фора «Аль-Иттихада» -2.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00