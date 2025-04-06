ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол? Игроки Нанта празднуют голДомашнее поражение от «Нанта» рушит мечты «Ниццы» о Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Прервет ли «Санкт-Паули» победный ход «Гладбаха»?

    Санкт-Паули — Боруссия Менхенгладбах: ставка и прогноз с коэффициентом 2.20 на матч 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Санкт-Паули Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Боруссия» Менхенгладбах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тим Кляйндинст
    В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем поле примет «Боруссию» Менхенгладбах. Встреча пройдет 6 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Боруссия» Менхенгладбах, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Апреля 2025 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 16:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрал 25 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает безопасную 15-ю позицию с отрывом в три балла от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге, а также — в пять пунктов от зоны вылета (17-18-е места).

    Санкт-Паули — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Баварии» (2:3).

    Перед этим коллектив провел товарищескую встречу, когда опять-таки на выезде сыграл вничью с представителем второго дивизиона «Гертой» с результатом 0:0.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Метс, Бурхерт, Цоллер, Немет, Дзвигала, Гилавоги и Сэндс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Санкт-Паули» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, добиться этого против столь непростого соперника будет непросто.

    Морган Гилавоги — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрал 43 очка и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на пятой позиции в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов, а также отрывом в один пункт от седьмого места.

  • «Майнц», «Страсбург», «Серветт» и еще шесть «малышей», которые рвутся в Лигу чемпионов
  • В следующем сезоне Лиги чемпионов будет много необычных участников
  • 02/04/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства коллектив на своем поле одержал победу над «РБ Лейпциг» (1:0).

    Перед этим в поединке, который был товарищеским, «Гладбах» опять-таки в домашних стенах также победил — заштатную «Викторию» из Кёльна (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Сандер, Свидер, Омлин и Николас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, два из которых были официальнами, а один — товарищеским, «Боруссия» Менхенгладбах выиграла.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Это сулит гостям хорошие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

    Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Санкт-Паули» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Санкт-Паули» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Боруссия» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.45, победа «Санкт-Паули» — в 2.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.97.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала. При этом в шести из семи их последних поединков забивал только один из соперников.

    Последний сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Боруссия» Менхенгладбах победит за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Баэс — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Коболли — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Факел — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Монца — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Санкт-Паули — Боруссия Менхенгладбах: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 06.04.202516:30. Прервет ли «Санкт-Паули» победный ход «Гладбаха»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры