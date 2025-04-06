В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем поле примет «Боруссию» Менхенгладбах. Встреча пройдет 6 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Боруссия» Менхенгладбах, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрал 25 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает безопасную 15-ю позицию с отрывом в три балла от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге, а также — в пять пунктов от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Баварии» (2:3).

Перед этим коллектив провел товарищескую встречу, когда опять-таки на выезде сыграл вничью с представителем второго дивизиона «Гертой» с результатом 0:0.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Метс, Бурхерт, Цоллер, Немет, Дзвигала, Гилавоги и Сэндс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Санкт-Паули» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, добиться этого против столь непростого соперника будет непросто.

Морган Гилавоги — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах по итогам 27-ми туров чемпионата Германии набрал 43 очка и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на пятой позиции в зоне континентальных турниров (топ-6) с отставанием в два балла от зоны Лиги чемпионов, а также отрывом в один пункт от седьмого места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 27-го тура национального первенства коллектив на своем поле одержал победу над «РБ Лейпциг» (1:0).

Перед этим в поединке, который был товарищеским, «Гладбах» опять-таки в домашних стенах также победил — заштатную «Викторию» из Кёльна (2:0).

Не сыграют: травмированы — Сандер, Свидер, Омлин и Николас, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, два из которых были официальнами, а один — товарищеским, «Боруссия» Менхенгладбах выиграла.

Это сулит гостям хорошие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

Тим Кляйндинст — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Санкт-Паули» забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Санкт-Паули» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Боруссия» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.45, победа «Санкт-Паули» — в 2.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.97.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала. При этом в шести из семи их последних поединков забивал только один из соперников.

Последний сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Боруссия» Менхенгладбах победит за 2.65