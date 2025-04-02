2 апреля в четвертьфинале Кубка Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Бодрум». Начало игры — в 17:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Бодрум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Команда пробилась в четвертьфинал Кубка Турции благодаря победе в группе, где дважды выиграла, а один раз сыграла вничью, избежав поражений.

Между тем, «Трабзонспор» занимает 10-ю позицию в высшем дивизионе страны, на шесть очков опережая зону вылета (16-19-е места), а также на 11 баллов отставая от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национальной лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Гёзтепе» (1:1).

До того коллектив набрал уже три очка в 28-м туре чемпионата страны, когда теперь уже в чужих стенах одержал разгромную победу над «Истанбул Башакшехиром» (3:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Трабзонспор» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же высоки.

Симон Банза и Эдин Вишча — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Кубка Турции с двумя голами.

«Бодрум»

Турнирное положение: «Бодрум», в отличие от соперника, уже прошел две стадии турнира, когда после пятого раунда также преодолел и групповой этап.

Команда пребывает в подвале высшего дивизиона чемпионата страны на 16-й позиции, что в зоне вылета, и по дополнительным показателям уступает 15-й спасительной строчке.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Фенербахче» (2:4).

Ранее в 28-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал три балла, когда в чужих стенах одержал победу над «Ризеспором» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бодрум» проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не самые лучшие в последнее время выступления соперника.

Гёкдениз Байракдар — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Кубка Турции с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора» забивали обе команды

в семи из восьми последних матчей «Бодрума» забивали меньше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Бодрум» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Бодрума» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Трабзонспора».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50