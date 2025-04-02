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    Выйдет ли «Трабзонспор» в полуфинал Кубка Турции?

    Трабзонспор — Бодрум. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Бодрум»
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    «Трабзонспор»
    2 апреля в четвертьфинале Кубка Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Бодрум». Начало игры — в 17:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Бодрум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Команда пробилась в четвертьфинал Кубка Турции благодаря победе в группе, где дважды выиграла, а один раз сыграла вничью, избежав поражений.

    Между тем, «Трабзонспор» занимает 10-ю позицию в высшем дивизионе страны, на шесть очков опережая зону вылета (16-19-е места), а также на 11 баллов отставая от зоны еврокубков.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национальной лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Гёзтепе» (1:1).

    До того коллектив набрал уже три очка в 28-м туре чемпионата страны, когда теперь уже в чужих стенах одержал разгромную победу над «Истанбул Башакшехиром» (3:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Трабзонспор» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же высоки.

    Симон Банза и Эдин Вишча — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Кубка Турции с двумя голами.

    «Бодрум»

    Турнирное положение: «Бодрум», в отличие от соперника, уже прошел две стадии турнира, когда после пятого раунда также преодолел и групповой этап.

    Команда пребывает в подвале высшего дивизиона чемпионата страны на 16-й позиции, что в зоне вылета, и по дополнительным показателям уступает 15-й спасительной строчке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Фенербахче» (2:4).

    Ранее в 28-м туре чемпионата страны коллектив уже набрал три балла, когда в чужих стенах одержал победу над «Ризеспором» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бодрум» проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не самые лучшие в последнее время выступления соперника.

    Гёкдениз Байракдар — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Кубка Турции с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Трабзонспора» забивали обе команды

    • в семи из восьми последних матчей «Бодрума» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Бодрум» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Бодрума» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Трабзонспора».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.50

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