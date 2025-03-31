31 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Парма». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Парма», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Верона» на 7 пунктов опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 58 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Веронцы минимально одолели «Удинезе».

До того команда потерпела поражение от «Болоньи» (1:2). При этом чуть ранее она уступила еще и «Ювентусу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Верона» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Флавиус Данилюк, Абду Харруи — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: веронцы довольно крепки, однако стабильностью не блещут. Команда до последней виктории уступила 2 раза кряду.

Матчи с «Пармой» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Верона» победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Веронцы намерены максимально оторваться от группы аутсайдеров.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы сражаются за сохранение прописки в Серии A. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Парма» на 3 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным пунктом. Пармезанцы подписали мировую с «Монцей» (1:1).

До того команда дала бой крепкому «Торино» (2:2). А вот поединок с «Удинезе» завершился досадным поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Милан Джурич — травмирован. Эрнани — дисквалифицирован.

Состояние команды: Пармезанцы нынче несколько забуксовали. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

При этом «Парма» относительно неплохо смотрится в атаке. Да и состав команды по именам выглядит весьма прилично.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. Пармезанцы пропустили аж 49 мячей в 29 поединках итальянского чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Парма» явно не боится оппонента, и вполне может преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Парма» не побеждала в 3 своих последних поединках

«Верона» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

Веронцы уже четыре с половиной года не проигрывают «Парме»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Верона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Пармаезанцы, при всех своих проблемах, выглядят сильнее соперника, и наверняка найдут бреши в его оборонительных редутах.

Номинальные гости борются за выживание, и явно намерены оторваться от опасной зоны.

Ставка: Победа «Пармы» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10