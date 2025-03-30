Престон Норт Энд
Астон Вилла
«Престон»
Турнирное положение: Престонцы ходят в середняках Чемпионшипа. На текущий момент они расположились на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Престон» на 10 зачетных пунктов отстает от топ-6. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами в 38 матчах чемпионата.
Престон Норт Энд — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Престон» нанес поражение «Портсмуту» (2:1).
А вот до того команда подписала мировую с «Сандерлендом» (1:1). Правда, поединок с «Шеффилд Юнайтед» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две победы. В этих поединках «Престон» забил 6 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Бред Поттс — травмирован.
Состояние команды: Престонцы нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Престон» уступил 1 раз при 4 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Престонцы уже прыгнули выше головы, но почему бы не покуситься на выход в полуфинал?!
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Астон Вилла» не столь ярко атакует, отличившись 41 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Вилланы» в спарринге переиграли «Аль-Аин» (3:1).
До того команда уверенно расправилась с «Брюгге» (3:0). Да и поединок с «Брентфордом» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» нынче находятся на заметном подъеме. Команда победила в 5 последних матчах.
При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и мотивация побороться за Кубок Англии у команды весьма серьезная.
В кадровом плане у команды ситуация весьма позитивная. Зато отличный сезон проводит Олли Уоткинс, на счету которого 13 забитых мячей в АПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Астон Вилла» в виду неудач в чемпионате намерена побороться за Кубок Англии.
Статистика для ставок
- «Вилланы» победили в 5 своих последних матчах
- «Престон» не проигрывает 2 матча кряду
- «Астон Вилла» в среднем пропускает значительно чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Астон Вилла» превосходит соперника в классе, и явно будет действовать первым номером.
Номинальные хозяева не собираются лишь обороняться, да и дать бой полпреду АПЛ — уже отличная мотивация.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38