30 марта в 1/4 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Престон» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: Престонцы ходят в середняках Чемпионшипа. На текущий момент они расположились на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Престон» на 10 зачетных пунктов отстает от топ-6. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами в 38 матчах чемпионата.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Престон» нанес поражение «Портсмуту» (2:1).

А вот до того команда подписала мировую с «Сандерлендом» (1:1). Правда, поединок с «Шеффилд Юнайтед» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две победы. В этих поединках «Престон» забил 6 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Бред Поттс — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Престонцы нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Престон» уступил 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Престонцы уже прыгнули выше головы, но почему бы не покуситься на выход в полуфинал?!

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Астон Вилла» не столь ярко атакует, отличившись 41 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Вилланы» в спарринге переиграли «Аль-Аин» (3:1).

До того команда уверенно расправилась с «Брюгге» (3:0). Да и поединок с «Брентфордом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» нынче находятся на заметном подъеме. Команда победила в 5 последних матчах.

При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и мотивация побороться за Кубок Англии у команды весьма серьезная.

В кадровом плане у команды ситуация весьма позитивная. Зато отличный сезон проводит Олли Уоткинс, на счету которого 13 забитых мячей в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Астон Вилла» в виду неудач в чемпионате намерена побороться за Кубок Англии.

Статистика для ставок

«Вилланы» победили в 5 своих последних матчах

«Престон» не проигрывает 2 матча кряду

«Астон Вилла» в среднем пропускает значительно чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Астон Вилла» превосходит соперника в классе, и явно будет действовать первым номером.

Номинальные хозяева не собираются лишь обороняться, да и дать бой полпреду АПЛ — уже отличная мотивация.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38