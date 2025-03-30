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    А давайте поставим на минимализм?!

    Престон — Астон Вилла: прогноз на Кубок Англии 30 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Астон Вилла»
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    Олли Уоткинс
    30 марта в 1/4 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Престон» и «Астон Вилла». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 30 Марта 2025 года

    Престон Норт Энд

  • Престон
    •  Престон Норт Энд 15:30 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Престон»

    Турнирное положение: Престонцы ходят в середняках Чемпионшипа. На текущий момент они расположились на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Престон» на 10 зачетных пунктов отстает от топ-6. А вот отличилась команда 39 забитыми мячами в 38 матчах чемпионата.

    Престон Норт Энд — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Престон» нанес поражение «Портсмуту» (2:1).

    А вот до того команда подписала мировую с «Сандерлендом» (1:1). Правда, поединок с «Шеффилд Юнайтед» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла две победы. В этих поединках «Престон» забил 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Бред Поттс — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Престонцы нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

    Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Престон» уступил 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Престонцы уже прыгнули выше головы, но почему бы не покуситься на выход в полуфинал?!

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» бьются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Астон Вилла» не столь ярко атакует, отличившись 41 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Вилланы» в спарринге переиграли «Аль-Аин» (3:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Брюгге» (3:0). Да и поединок с «Брентфордом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» нынче находятся на заметном подъеме. Команда победила в 5 последних матчах.

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    При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и мотивация побороться за Кубок Англии у команды весьма серьезная.

    В кадровом плане у команды ситуация весьма позитивная. Зато отличный сезон проводит Олли Уоткинс, на счету которого 13 забитых мячей в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Астон Вилла» в виду неудач в чемпионате намерена побороться за Кубок Англии.

    Статистика для ставок

    • «Вилланы» победили в 5 своих последних матчах

    • «Престон» не проигрывает 2 матча кряду

    • «Астон Вилла» в среднем пропускает значительно чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Астон Вилла» превосходит соперника в классе, и явно будет действовать первым номером.

    Номинальные хозяева не собираются лишь обороняться, да и дать бой полпреду АПЛ — уже отличная мотивация.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38

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    Престон — Астон Вилла: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.03.202516:30. А давайте поставим на минимализм?!
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