30 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Городские» ходят в середняках Примеры. На текущий момент они расположились на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хетафе» на 9 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда 25 забитыми мячами в 28 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хетафе» переиграл «Осасуну» (2:1).

А вот до того команда сенсационно одолела «Атлетико» (2:1). А вот поединок с «Леганесом» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Хетафе» забил 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Кристантус Уче — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Городские» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хетафе» добыл 4 ничьих при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Городские» еще намерены побороться за попадание в топ-6.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Вильярреал» весьма прилично атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Жёлтая субмарина» потерпела поражение от «Реала» (1:2).

До того команда минимально уступила «Алавесу». А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Папе Гуйе — травмированы.

Состояние команды: «Жёлтая субмарина» проиграла в 2 последних матчах. Да и отставание от топ-4 составляет аж 8 очков.

При этом «Вильярреал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и тылы команды частенько совершают результативные ошибки.

В кадровом плане у команды ситуация относительно позитивная. Плюс неплохой сезон проводит Айосе Перес, на счету которого 11 мячей в Примере.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Жёлтая субмарина» постарается прервать серию своих неудач.

Статистика для ставок

«Жёлтая субмарина» проиграла в 2 последних матчах

«Хетафе» победил в 2 своих последних поединках

«Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: «Вильярреал» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости еще намерены пободаться за выход в Лигу чемпионов, да и пора бы «жёлтой субмарине» возвращаться на победный путь.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38