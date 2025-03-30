Хетафе
Вильярреал
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» ходят в середняках Примеры. На текущий момент они расположились на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Хетафе» на 9 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда 25 забитыми мячами в 28 матчах Примеры.
Хетафе — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хетафе» переиграл «Осасуну» (2:1).
А вот до того команда сенсационно одолела «Атлетико» (2:1). А вот поединок с «Леганесом» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Хетафе» забил 7 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Кристантус Уче — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Городские» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хетафе» добыл 4 ничьих при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Городские» еще намерены побороться за попадание в топ-6.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Вильярреал» весьма прилично атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 27 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Жёлтая субмарина» потерпела поражение от «Реала» (1:2).
До того команда минимально уступила «Алавесу». А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Ильяс Ахомах, Папе Гуйе — травмированы.
Состояние команды: «Жёлтая субмарина» проиграла в 2 последних матчах. Да и отставание от топ-4 составляет аж 8 очков.
При этом «Вильярреал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и тылы команды частенько совершают результативные ошибки.
В кадровом плане у команды ситуация относительно позитивная. Плюс неплохой сезон проводит Айосе Перес, на счету которого 11 мячей в Примере.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Жёлтая субмарина» постарается прервать серию своих неудач.
Статистика для ставок
- «Жёлтая субмарина» проиграла в 2 последних матчах
- «Хетафе» победил в 2 своих последних поединках
- «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 2.03Динамо — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.13Бавария — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: «Вильярреал» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать.
Номинальные гости еще намерены пободаться за выход в Лигу чемпионов, да и пора бы «жёлтой субмарине» возвращаться на победный путь.
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38