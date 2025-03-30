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    Сумеет ли «Вильярреал» одолеть «Хетафе»?

    Хетафе — Вильярреал. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Примера, 30 марта 2025 года

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    «Вильярреал»
    30 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Вильярреал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Марта 2025 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 15:00 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Городские» ходят в середняках Примеры. На текущий момент они расположились на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хетафе» на 9 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда 25 забитыми мячами в 28 матчах Примеры.

    Хетафе — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хетафе» переиграл «Осасуну» (2:1).

    А вот до того команда сенсационно одолела «Атлетико» (2:1). А вот поединок с «Леганесом» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Хетафе» забил 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Кристантус Уче — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Городские» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хетафе» добыл 4 ничьих при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Городские» еще намерены побороться за попадание в топ-6.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Вильярреал» весьма прилично атакует, отличившись 49 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 38 раз в 27 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Жёлтая субмарина» потерпела поражение от «Реала» (1:2).

    До того команда минимально уступила «Алавесу». А вот поединок с «Райо Вальекано» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Ильяс Ахомах, Папе Гуйе — травмированы.

    Состояние команды: «Жёлтая субмарина» проиграла в 2 последних матчах. Да и отставание от топ-4 составляет аж 8 очков.

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    При этом «Вильярреал» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Да и тылы команды частенько совершают результативные ошибки.

    В кадровом плане у команды ситуация относительно позитивная. Плюс неплохой сезон проводит Айосе Перес, на счету которого 11 мячей в Примере.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Жёлтая субмарина» постарается прервать серию своих неудач.

    Статистика для ставок

    • «Жёлтая субмарина» проиграла в 2 последних матчах

    • «Хетафе» победил в 2 своих последних поединках

    • «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Вильярреал» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные гости еще намерены пободаться за выход в Лигу чемпионов, да и пора бы «жёлтой субмарине» возвращаться на победный путь.

    Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    Хетафе — Вильярреал: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 30.03.202515:00. Сумеет ли «Вильярреал» одолеть «Хетафе»?
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