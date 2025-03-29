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    Сумеет ли «Шинник» одолеть нижнекамцев?

    Шинник — Нефтехимик: прогноз на футбол, Первая лига, 29 марта 2025 года

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    «Шинник»
    29 марта в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 29 Марта 2025 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы пытаются избежать борьбы за выживание. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» на 6 зачетных пунктов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 25 матчах первого дивизиона.

    Шинник — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Ярославцы переиграли статусный «Сочи» (2:1).

    До того команда с минимальным счетом одолела КАМАЗ. При этом чуть ранее она потерпела поражение от «СКА-Хабаровска» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Шинник» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Ярославцы традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

    Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Шинник» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать в своем стиле. Ярославцы неплохо используют стандарты.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Нефтехимик» на 7 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Нижнекамцы уступили «Енисею» (0:2).

    До того команда минимально уступила «Торпедо». А вот поединок с «Соколом» завершился яркой викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтехимик» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нижнекамцы весенний цикл проводят не столь продуктивно. Команда Кирилла Новикова может дать бой кому угодно.

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    При этом «Нефтехимик» не преуспевает в плане реализации. Нижнекамцы настреляли всего 23 мяча в 25 матчах первой лиги.

    Команда Новикова еще не раскрыла весь свой потенциал. Вот только голы нижнекамцам даются уж слишком натужно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Нижнекамцы намерены попасть, как минимум, в десятку.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Шинник» победил в 2 своих последних матчах

    • Нижнекамцы уступили в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.

    Прогноз: Ярославцы намерены отдалиться от опасной зоны, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Номинальные гости весной не блещут стабильностью, да и «Шинник» при Артеме Булойчике заметно прибавил.

    Ставка: Победа «Шинника» за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.42

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    Шинник — Нефтехимик: прогноз и ставка за 2.33, статистика, коэффициенты матча 29.03.202517:00. Сумеет ли «Шинник» одолеть нижнекамцев?
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