В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» на своем поле примет «Вердер». Встреча пройдет 29 марта и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн Киль» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хольштайн Киль»

Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 17 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета с отставанием в три очка от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также — в восемь баллов от спасительной 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле разошелся мировой с заштатным «Айнтрахтом» из Брауншвейга (2:2).

Перед этим коллектив в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Хайденхайма» (1:3).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Келати, Гешвилль, Некич, Эррас и Кляйне-Бекель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, три из которых были официальнами, а один — товарищеским, «Хольштайн Киль» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам довольно сносные шансы по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, это будет очень непросто, ведь соперник превосходит их в классе.

Фил Харрес — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» по итогам 26-ти туров чемпионата Германии набрал 33 балла и сохраняет мизерные шансы на попадание в еврокубки.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в девять очков от зоны континентальных турниров (топ-6), а также с отрывом в 13 пунктов от зоны плей-офф за выживание в элите (16-я строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги коллектив на своем поле проиграл в результативной дуэли гладбахской «Боруссии» (2:4).

Перед этим в 25-м туре национального первенства клуб набрал уже три балла, с результатом 2:0 сенсационно в чужих стенах обыграв чемпиона — леверкузенский «Байер».

Не сыграют: травмированы — Нанкиши, Пипер, Нджинма и Велькович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вердер» проиграл шесть раз лишь при одной победе.

Это сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

Йенс Стаге — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Хольштайн Киль» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Вердер» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.85, победа «Хольштайн Киль» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Хольштайн Киль».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40