Алдиер
Алай
«Алдиер»
Турнирное положение: «Алдиер» новый сезон начал ужасно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Алдиер» отличился одним забитым мячоми в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 раза.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:4 она уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата.
До того команда не уступила «Дордою» (0:0). Так что от «Алдиера» вряд ли можно ожидать борьбы за высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алдиер» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алдиер» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.
Матчи с «Алаем» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алдиер» уступил 3 раза при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.
«Алай»
Турнирное положение: «Алай» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Алай» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Озгон».
До того команда нанесла поражение «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полный порядок.
При этом «Алай» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алай» постарается побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.
При этом «Алай» не особенно мощно атакует. Забила команда 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.
Команда еще ни разу в истории не проигрывала «Алдиеру». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алай» постарается не отстать от «Мурас Юнайтед».
Статистика для ставок
- «Алдиер» еще ни разу в истории не обыгрывал «Алай»
- «Алай» еще не пропускал в нынешнем чемпионате
- «Алай» победил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 1.78Россия — Замбия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.73Аргентина — Бразилия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.97Лихтенштейн — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Алай» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне слабо обороняются, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10