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    «Алдиеру» сразу несдобровать?!

    Алдиер — Алай. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 26 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Алай»
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    «Алдиер»
    26 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Алай». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 26 Марта 2025 года

    Алдиер

  • Куршаб
    •  Алдиер 13:00 Алай

    Алай

  • Ош
    •

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» новый сезон начал ужасно. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» отличился одним забитым мячоми в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 раза.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:4 она уступила «Нефтчи» Кочкор-Ата.

    До того команда не уступила «Дордою» (0:0). Так что от «Алдиера» вряд ли можно ожидать борьбы за высокие места.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Алдиер» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алдиер» явно способен прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна избежать борьбы за выживание.

    Матчи с «Алаем» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алдиер» уступил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» стартовал весьма успешно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алай» в двух матчах чемпионата набрал 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально переиграла «Озгон».

    До того команда нанесла поражение «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:0). Так что в плане стабильности результатов у нее полный порядок.

    При этом «Алай» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алай» постарается побороться за чемпионский титул. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично.

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    При этом «Алай» не особенно мощно атакует. Забила команда 3 мяча в двух стартовых турах чемпионата Кыргызстана.

    Команда еще ни разу в истории не проигрывала «Алдиеру». Да и в нынешней диспозиции она явно не собирается терять очки на ровном месте.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алай» постарается не отстать от «Мурас Юнайтед».

    Статистика для ставок

    • «Алдиер» еще ни разу в истории не обыгрывал «Алай»

    • «Алай» еще не пропускал в нынешнем чемпионате

    • «Алай» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Алай» выглядит сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне слабо обороняются, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Алая» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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