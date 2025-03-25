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    Смогут ли Фареры противостоять сопернику?

    Черногория — Фарерские острова: прогноз и ставка на квалификацию ЧМ-2026 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Фарерские острова
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    Стефан Йоветич — нападающий сборной Черногории
    В рамках 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года Черногория примет Фарерские острова. Поединок пройдет 25 марта и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Фарерские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 25 Марта 2025 года

    Черногория

  • Подгорица
    •  Черногория 22:45 Фарерские острова

    Фарерские острова

  • Лига наций УЕФА. C4
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    Черногория

    Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в группе L с 3 очками в активе. Черногория набрала такое же количество баллов, сколько и Чехия.

    Сборная удачно стартовала в квалификации чемпионата мира 2026-го года. До того Черногория провалилась в Лиге наций (Лига В), заняв последнее 4-е место в своей группе.

    Черногория — Фарерские острова: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1-м туре квалификации Черногория обыграла Гибралтар со счетом 3:1. Сборная проигрывала по ходу встречи, но сумела решить исход матча во 2-м тайме.

    В последних 5-и встречах Черногория трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок сборная пропустила 5 голов при 6-и забитых.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: У Черногории есть отличная возможность набрать еще 3 балла и приблизиться к выходу на чемпионат мира. Сборная пока идет на 1-м месте, но в соперниках у нее есть Чехия и Хорватия.

    Нападающий Черногории Стефан Йоветич до сих пор является основным в сборной. В 1-м матче квалификации 35-летний форвард забил гол и сделал голевую передачу.

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Эта сборная занимает 4-е место в своей группе, не набрав ни одного очка после 1-го тура. Фарерские острова отстают от 2-ки лидеров уже на 3 балла.

    До этого сборная довольно средне выступила в Лиге наций, заняв 3-е место в четвертой группе Лиги С. Фарерские острова смогли сохранить прописку в своем дивизионе.

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  • 22/03/2025

    • Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 сборная проиграла Чехии со счетом 1:2. Сначала Фареры сравняли счет на 83-й минуте, а затем пропустили решающий гол на 85-й минуте.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах сборная по 2 раза сыграла вничью и проиграла, а также однажды победила Армению со счетом 1:0.

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    Состояние команды: Фареры — одни из главных аутсайдеров своей группы и всей квалификации. Вряд-ли эта сборная будет претендовать на топ-2 в группе L.

    Несмотря на это, у Фарер был реальный шанс зацепиться за 1 балл в прошлом туре против Чехии, но команда пропустила решающий гол в концовке.

    Статистика для ставок

    • Черногория выиграла 2 последних матча

    • Фареры, напротив, проиграли 2 последние встречи

    • В последних 7-и встречах на чужом поле Фареры выиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка


    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Черногории — 1.50, победа Фарерских островов — 8.50, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Фареры и в этом матче забьют хотя-бы один гол.

    Ставка: Обе забьют за 2.35.

    Прогноз: В 1-м тайме Черногория будет доминировать.

    Ставка: Победа Черногории в 1-м тайме за 1.95.

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