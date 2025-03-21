21 марта в 1/2 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют Канада и Мексика. Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Мексика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: Канадцы уверенно прошли в полуфинал плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Команда по сумме двух встреч одолела суринамцев.

При этом Канада победила в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота всего 1 мяч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Канадцы сумели переиграть Суринам (3:0).

При этом чуть ранее канадцы одолели тех же суринамцев (0:1). Да и поединок со Панамой завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Канада разжилась 4 победами. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Канадцы способны еще поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

Матчи с Мексикой для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Канада выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Канадцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы все-таки угодили в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ. Команда в предыдущем раунде плей-офф прошла Гондурас.

Причем Мексика в последнее время не блещет стабильностью результатов. «Ацтеки» до последней коллизии победили 2 раза кряду.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Мексика в спарринге уступила «Ривер Плейту» (0:2).

До того команда уверенно одолела «Интернасьонал» (2:0). А вот встреча с Гондурасом завершилась яркой викторией (4:0).

Вообще же, Мексика в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе мексиканцы выглядят не столь выгодно. Притом, что состав команды буквально начинен сильными атакующими исполнителями.

К слову, Мексика не побеждала канадцев в 3 последних очных поединках. Причем мексиканцы уже 3 с половиной года не обыгрывают «кленовых».

Имея весьма крепкий по именам состав, Мексика постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и мотивация наконец-то одолеть канадцев имеется.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Хенри Мартин отличился уже 2 голами в текущем турнире.

Статистика для ставок

Канада победила в 3 последних матчах

Мексика до последней коллизии победила дважды кряду

Канадцы не проигрывают Мексике уже 3 с половиной года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Канадцы нынче выглядят предпочтительнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, да и Канада традиционно результативно атакует.

Ставка: Победа Канады за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15