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    Южная Корея укрепит свои позиции в группе

    Южная Корея — Оман: прогноз и ставка на квалификацию чемпионата мира 2026 года 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Южная Корея — Оман
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    Сон Хын Мин — нападающий сборной Южной Кореи
    В рамках матча 7-го тура группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2026 года Южная Корея примет Оман. Поединок пройдет 20 марта и начнется в 14:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Южная Корея — Оман, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Ирландия. Первая лига 21 Марта 2025 года

    ЮСД

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    •  ЮСД 22:45 Трити Юнайтед

    Трити Юнайтед

  • Ирландия. Первая лига
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    Южная Корея

    Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в группе В азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года. Южная Корея за 6 туров набрала 14 очков.

    Команда опережает ближайшего преследователя (сборную Ирака) на 3 балла. Южная Корея уверенно идет к тому, чтобы пройти в следующий этап отбора.

    Последние матчи: В прошлом поединке сборная сыграла вничью с Палестиной на чужом поле со счетом 1:1, а до этого уверенно обыграла Кувейт (3:1), забив 2 гола уже в первом тайме.

    Южная Корея не проигрывает в квалификации на протяжении 10-и последних матчей. За этот период сборная 7 раз победила и трижды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Эта сборная находится в полном порядке. Команда стабильно набирает очки, не давая возможности ближайшим преследователям подобраться к 1-й строчке.

    Нападающий Южной Кореи Сон Хын Мин просто разрывает на групповой стадии квалификации. Этот форвард за 10 матчей забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

    Оман

    Турнирное положение: Сборная располагается на 4-й позиции в своей группе, набрав 6 очков за 6 туров. Оман опережает Кувейт, который находится на 5-м месте на 2 балла.

    Четвертое место позволяет сборной рассчитывать на продолжение борьбы в квалификации. Оману необходимо набрать еще пару очков, чтобы закрепиться в топ-4.

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    • Последние матчи: В прошлом туре группового этапа сборная проиграла Ираку со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 36-й минуте. Матчем ранее Оман одолел Палестину с таким же счетом.

    В 6-и встречах в рамках группового этапа сборная дважды победила и 4 раза проиграла. За этот отрезок Оман уступил Иордании (0:4), Южной Корее (1:3) и Ираку (0:1).

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    Состояние команды: Сейчас главная задача для сборной — закрепиться в топ-4 группы В и продолжать биться за выход на чемпионат мира. Если Оман продолжит периодически набирать очки, то шансы будут.

    К тому же, у сборной неплохие показатели, команда смогла забить 6 голов за 6 встреч в группе при 9-и пропущенных.

    Статистика для ставок

    • Южная Корея не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей

    • На групповом этапе Оман победил всего 2 раза

    • В последних 3-х очных встречах Южная Корея непременно обыгрывала Оман

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Южной Кореи — 1.20, победа Омана — 19.00, ничья — за 6.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.18 соответственно.

    Прогноз: Южная Корея здорово выступает на своем поле, команда не проигрывает на протяжении долгого времени.

    Ставка: Индивидуальный тотал Южной Кореи 2.5 больше за 2.08.

    Прогноз: Хозяева начнут делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал Южной Кореи 1 больше в 1-м тайме за 1.80.

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