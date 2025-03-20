В рамках матча 7-го тура группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира 2026 года Южная Корея примет Оман. Поединок пройдет 20 марта и начнется в 14:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Южная Корея — Оман, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Южная Корея

Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в группе В азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года. Южная Корея за 6 туров набрала 14 очков.

Команда опережает ближайшего преследователя (сборную Ирака) на 3 балла. Южная Корея уверенно идет к тому, чтобы пройти в следующий этап отбора.

Последние матчи: В прошлом поединке сборная сыграла вничью с Палестиной на чужом поле со счетом 1:1, а до этого уверенно обыграла Кувейт (3:1), забив 2 гола уже в первом тайме.

Южная Корея не проигрывает в квалификации на протяжении 10-и последних матчей. За этот период сборная 7 раз победила и трижды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Эта сборная находится в полном порядке. Команда стабильно набирает очки, не давая возможности ближайшим преследователям подобраться к 1-й строчке.

Нападающий Южной Кореи Сон Хын Мин просто разрывает на групповой стадии квалификации. Этот форвард за 10 матчей забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

Оман

Турнирное положение: Сборная располагается на 4-й позиции в своей группе, набрав 6 очков за 6 туров. Оман опережает Кувейт, который находится на 5-м месте на 2 балла.

Четвертое место позволяет сборной рассчитывать на продолжение борьбы в квалификации. Оману необходимо набрать еще пару очков, чтобы закрепиться в топ-4.

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа сборная проиграла Ираку со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 36-й минуте. Матчем ранее Оман одолел Палестину с таким же счетом.

В 6-и встречах в рамках группового этапа сборная дважды победила и 4 раза проиграла. За этот отрезок Оман уступил Иордании (0:4), Южной Корее (1:3) и Ираку (0:1).

Состояние команды: Сейчас главная задача для сборной — закрепиться в топ-4 группы В и продолжать биться за выход на чемпионат мира. Если Оман продолжит периодически набирать очки, то шансы будут.

К тому же, у сборной неплохие показатели, команда смогла забить 6 голов за 6 встреч в группе при 9-и пропущенных.

Статистика для ставок

Южная Корея не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей

На групповом этапе Оман победил всего 2 раза

В последних 3-х очных встречах Южная Корея непременно обыгрывала Оман

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Южной Кореи — 1.20, победа Омана — 19.00, ничья — за 6.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.18 соответственно.

Прогноз: Южная Корея здорово выступает на своем поле, команда не проигрывает на протяжении долгого времени.

Ставка: Индивидуальный тотал Южной Кореи 2.5 больше за 2.08.

Прогноз: Хозяева начнут делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал Южной Кореи 1 больше в 1-м тайме за 1.80.