20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Греция на своем поле сыграет против Шотландии. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Шотландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Греция

Турнирное положение: Греция по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и обеспечила себе выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 15 баллов благодаря победам над Финляндией (3:0 дома и 2:0 на выезде) и Ирландией (дважды — 2:0), а также над Англией (2:1) в чужих стенах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций Греция на чужом поле победила Финляндию (2:0).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев разгромное поражение от Англии со счетом 0:3 в своих стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Греция выиграла шесть раз при одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть класс соперника.

Фотис Иоаннидис — лучший бомбардир команды в Лиге наций с тремя голами.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландия по итогам группового раунда элитного дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в плей-офф.

Команда набрала семь баллов благодаря победе над Хорватией (1:0) на своем поле и над Польшей (2:1) в чужих стенаж, а также ничьей с Португалией (0:0) дома.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Шотландия на чужом поле как раз переиграла Польшу (2:1).

Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив также набрал три балла, одержав победу над Хорватией чужом поле со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах Шотландия ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя добиться этого на чужом поле против сильного соперника будет, безусловно, непросто.

Джон Макгинн и Скотт Мактоминей — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей Греция выиграла

в трех последних матчах Шотландии забивала только одна команда

в трех последних матчах Шотландия не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.98. Ничья — в 3.50, победа Шотландии — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Между тем, в шести из 10-ти последних матчей гости не выиграли, а в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

Ставка: Греция не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

Ставка: Греция победит за 1.98