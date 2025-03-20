20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Австрия на своем поле сыграет против Сербии. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Сербия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Австрия

Турнирное положение: Австрия по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и обеспечила себе выступление в плей-офф.

Команда набрала 11 баллов благодаря победам над Казахстаном (4:0 и 2:0) и Норвегией (5:1) дома, а также двум ничьим со Словенией с одинаковым результатом 1:1.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций Австрия на своем поле разошлась миром со Словенией.

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив набрал три очка, одержав победу над Казахстаном со счетом 2:0 в чужих стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Австрия выиграла трижды и ни разу не проиграла.

Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, а также с учетом того, что форма соперника также позволяет на это рассчитывать.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций с двумя голами.

Сербия

Турнирное положение: Сербия по итогам группового раунда элитного дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в стыковых матчах.

Команда набрала шесть баллов благодаря победе над Швейцарией (2:0) на своем поле и ничьим с нею же (1:1) в гостях, а также Испанией (0:0) и Данией (0:0) дома.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Сербия на своем поле как раз и разошлась миром с Данией (0:0).

Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив также набрал один балл, сыграв вничью со Швейцарией на чужом поле со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми предыдущих матчах в разных турнирах Сербия проиграла лишь дважды, но при этом выиграла только раз в девяти последних поединках.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, но по крайней мере, сулят неплохие перспективы сыграть вничью, хотя и это на чужом поле против сильного соперника будет, безусловно, непросто.

Три гола команды в текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей Австрии забивали обе команды

в шести из девяти последних матчей Австрии забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей Сербия не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.60, победа Сербии — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в шести из семи последних матчей гостей было иначе, не слишком высокая надежность обороны фаворита игры должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: Австрия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.30