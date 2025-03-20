ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гаджи Гаджиев«Зенитовцы сыграли ниже своего уровня, а "Спартак" играл на пределе». Гаджи Гаджиев — о предстоящих матчах сборной и о третьем туре РПЛ Виктор ОсимхенГенеральная репетиция. Осимхен разрывает турецкую Суперлигу и ждет нового предложения из АПЛ Роман Долидзе и Марвин ВетториПоражение от Долидзе — это приговор. Веттори навсегда покинул чемпионскую гонку UFC
    Все новости спорта

    Обыграет ли Австрия Сербию в Лиге наций?

    Австрия — Сербия: Кто выиграет первую дуэль в борьбе за выход в элиту? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 2.15 и 2.30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на сборную Сербии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Австрия — Сербия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Арнаутович (Австрия)
    20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Австрия на своем поле сыграет против Сербии. Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Сербия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В 20 Марта 2025 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 22:45 Сербия

    Сербия

  • Белград
    •

    Австрия

    Турнирное положение: Австрия по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и обеспечила себе выступление в плей-офф.

    Команда набрала 11 баллов благодаря победам над Казахстаном (4:0 и 2:0) и Норвегией (5:1) дома, а также двум ничьим со Словенией с одинаковым результатом 1:1.

    Австрия — Сербия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций Австрия на своем поле разошлась миром со Словенией.

    Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив набрал три очка, одержав победу над Казахстаном со счетом 2:0 в чужих стенах.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Австрия выиграла трижды и ни разу не проиграла.

    Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, а также с учетом того, что форма соперника также позволяет на это рассчитывать.

    Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций с двумя голами.

    Сербия

    Турнирное положение: Сербия по итогам группового раунда элитного дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в стыковых матчах.

    Команда набрала шесть баллов благодаря победе над Швейцарией (2:0) на своем поле и ничьим с нею же (1:1) в гостях, а также Испанией (0:0) и Данией (0:0) дома.

  • Эль-Класико, Манчестерское дерби, Old Firm и еще семь знаковых футбольных противостояний
  • История самых жарких футбольных дерби
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Сербия на своем поле как раз и разошлась миром с Данией (0:0).

    Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив также набрал один балл, сыграв вничью со Швейцарией на чужом поле со счетом 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми предыдущих матчах в разных турнирах Сербия проиграла лишь дважды, но при этом выиграла только раз в девяти последних поединках.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, но по крайней мере, сулят неплохие перспективы сыграть вничью, хотя и это на чужом поле против сильного соперника будет, безусловно, непросто.

    Три гола команды в текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей Австрии забивали обе команды

    • в шести из девяти последних матчей Австрии забивали больше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей Сербия не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.60, победа Сербии — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    И хотя в шести из семи последних матчей гостей было иначе, не слишком высокая надежность обороны фаворита игры должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: Австрия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Хиджиката — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бублик — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рахимова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Либерия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эсватини — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч ЦАР — Мадагаскар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Исии — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кесслер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Россия — Гренада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монфис — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Австрия — Сербия: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 20.03.202522:45. Обыграет ли Австрия Сербию в Лиге наций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры