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    Уверенная виктория каталонок?!

    «Вольфсбург» (жен) — «Барселона» (жен): Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» (жен) — «Барселона» (жен)
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    Каталонки
    19 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вольфсбург» (жен) и «Барселона» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» (жен) — «Барселона» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Вольфсбург» (жен)

    Турнирное положение: «Волчицы» проводят сезон весьма успешно. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице своего чемпионата.

    При этом «Вольфсбург» (жен) на 6 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей в 17 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волчицы» были биты «Баварией» (жен) (1:3).

    До того команда переиграла «РБ Лейпциг» (жен) (2:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Айнтрахту» Фр (жен) (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вольфсбург» (жен) забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Волчицы» весьма результативно атакуют. Команда настреляла 42 мяча в 17 поединках своего чемпионата.

    Матчи с «Барселоной» (жен) для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Вольфсбург» (жен) победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Волчицы» постараются дать достойный бой столь сильному сопернику.

    «Барселона» (жен)

    Турнирное положение: Каталонки блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 1 позиции.

    Причем «Барселона» (жен) в 22 матчах своего чемпионата настреляла 93 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила всего 12 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Каталонки нанесли поражение «Коста Адейе Тенерифе» (жен) (2:0).

    До того команда сумела одолеть «Реал» Мадрид (жен) (3:1). Да и поединок с «Валенсией» (жен) завершился яркой викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» (жен) победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 22 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Каталонки ныне заметно прибавили. Да и шанс пробиться в полуфинал самого престижного женского турнира Европы упускать нельзя!

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    При этом «Барселона» (жен) не проигрывает еще с 1 февраля. Да и атака «кулес» выглядит просто бесподобно.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Особенно сильный сезон проводит Эва Пайор, в активе которой 17 мячей в чемпионате и 5 в Женской Лиге чемпионов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Каталонки способны быстро вскрыть оборону любого соперника.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» (жен) не проигрывает 8 матчей кряду

    • «Волчицы» в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Барселона» (жен) в среднем забивает чаще 4 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд квалифицированных атакующих исполнительниц.

    Каталонки нынче шикарно атакуют, плюс явно мотивированы как можно скорее вскрыть оборону немок.

    Ставка: Фора «Барселоны» (жен) -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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    «Вольфсбург» (жен) — «Барселона» (жен): прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 19.03.202520:45. Уверенная виктория каталонок?!
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