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    Продолжит ли «Тигре» побеждать?

    «Тигре» — «Сентраль Кордоба». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 18 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Тигре» — «Сентраль Кордоба»
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    «Тигре»
    18 марта в 10-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Тигре» и «Сентраль Кордоба». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тигре» — «Сентраль Кордоба», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тигре»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Тигре» набрал 21 очко в 9 турах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 5 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Поединок с «Альдосиви» завершился викторией (2:0).

    До того команда сумела обыграть «Тальерес Кордобу» (2:1). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Банфилдом» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Тигре» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Давид Ромеро, Максимилиано Саласар — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тигре» не столь результативно атакует. Команда настреляла 19 мячей в 9 поединках аргентинского чемпионата.

    Матчи с «Сентраль Кордобой» для команды традиционно складываются весьма непросто. В 5 последних очных поединках «Тигре» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда намерена оторваться от преследователей.

    «Сентраль Кордоба»

    Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сентраль Кордоба» на 7 зачетных баллов отстает от трио лидеров. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Дома она была разгромлена «Бокой Хуниорс» (0:3).

    До того команда не уступила «Депортиво Риестре» (0:0). А вот поединок с «Эстудиантесом» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сентраль Кордоба» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сентраль Кордоба» ныне крайне нестабильна. А вот забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

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    При этом «Сентраль Кордоба» вполне способна сохранить место в топ-8. Атака команды выглядит вполне-себе прилично.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и мотивация дать бой лидеру у нее огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Сентраль Кордоба» не побеждает 3 матча кряду

    • «Тигре» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Тигре» победил в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тигре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и явно намерены закрепиться на вершине таблицы.

    «Тигре» мотивирован оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Тигре» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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    «Тигре» — «Сентраль Кордоба»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 18.03.202501:00. Продолжит ли «Тигре» побеждать?
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