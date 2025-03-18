18 марта в 10-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Тигре» и «Сентраль Кордоба». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тигре» — «Сентраль Кордоба», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тигре»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Тигре» набрал 21 очко в 9 турах чемпионата. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 5 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Поединок с «Альдосиви» завершился викторией (2:0).

До того команда сумела обыграть «Тальерес Кордобу» (2:1). При этом чуть ранее она смогла справиться с «Банфилдом» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Тигре» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Давид Ромеро, Максимилиано Саласар — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тигре» не столь результативно атакует. Команда настреляла 19 мячей в 9 поединках аргентинского чемпионата.

Матчи с «Сентраль Кордобой» для команды традиционно складываются весьма непросто. В 5 последних очных поединках «Тигре» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда намерена оторваться от преследователей.

«Сентраль Кордоба»

Турнирное положение: «Сентраль Кордоба» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Сентраль Кордоба» на 7 зачетных баллов отстает от трио лидеров. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. Дома она была разгромлена «Бокой Хуниорс» (0:3).

До того команда не уступила «Депортиво Риестре» (0:0). А вот поединок с «Эстудиантесом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сентраль Кордоба» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сентраль Кордоба» ныне крайне нестабильна. А вот забивает команда в среднем чуть реже 2 мячей за матч.

При этом «Сентраль Кордоба» вполне способна сохранить место в топ-8. Атака команды выглядит вполне-себе прилично.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и мотивация дать бой лидеру у нее огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Сентраль Кордоба» не побеждает 3 матча кряду

«Тигре» в среднем пропускает реже гола за матч

«Тигре» победил в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тигре» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и явно намерены закрепиться на вершине таблицы.

«Тигре» мотивирован оторваться от преследователей, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Ставка: Победа «Тигре» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60