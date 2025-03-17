17 марта в 4-м туре чемпионата МЛС сыграют «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: команда из Атланты пока что не входит в зону плей-офф МЛС.

В настоящий момент в активе «пятиполосных» четыре очка 11-е место в турнирной таблице.

«Юнайтед» смог забить всего три мяча, а пропустил четыре.

Последние матчи: в прошлом туре «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:0).

До этого же подопечные Ронни Дейлы на выезде уступили «Шарлотту» (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим же Алексей Миранчук и кампания смогли переиграть «Монреаль» (3:2).

Не сыграют: травмированы Рональд Эрнандес и Адин Торреш.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Атланта Юнайтед» стала девятой и смогла дойти до полуфинала в плей-офф. Сейчас этот результат будет повторить сложно, но задачей точно является попадание в плей-офф.

Зимой в команду пришли Эммануэль Латте Лаф и Мигель Альмирон, а вот ушли Сантьяго Соса, Франко Ибарра и Ронан Винне.

«Интер Майами»

Турнирное положение: коллектив из Майами отлично стартовал в новом сезоне МЛС.

«Цапли» смогли набрать семь очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Майамская команда смогла семь раз поразить ворота соперника и три раза пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Интер Майами» переиграл «Шарлотт» (1:0) и «Хьюстон Динамо» (4:1).

До этого же подопечные Хавьера Маскерано сыграли вничью с «Нью-Йорк Сити» (2:2).

Также Лионель Месси и кампания в Лиге чемпионов КОНКАКАФ переиграли ямайский «Кавальер» (2:0, 2:0).

Не сыграют: травмированы Марсело Вейгандт и Фафа Пико, дисквалифицирован же Оскар Устари.

Состояние команды: «Интер Майами» по праву можно считать одним из фаворитов сезона. С таким составом команда точно обязана бороться за самые высокие места.

Зимой в «Интер Майами» пришли Теласко Сеговия, Гонсало Луян и Максимилиано Фалькон. Ушли же Эмерсон Родригес и Факундо Фариас.

Статистика для ставок

«Интер Майами» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«Атланта Юнайтед» выиграл только 1 из последних 4 официальных матчей

В прошлом очном матче «Атланта» обыграла «Интер Майами» со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.85, а победа «Интер Майами» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.50 и 2.65.

Прогноз: «Интер Майами» находится в отличной форме и должен побеждать своего соперника.

Ставка: победа «Интер Майами» за 2.65.

Прогноз: команды любят много забивать, поэтому могут забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.