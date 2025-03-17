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    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Серия А, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси («Интер Майами»)
    17 марта в 4-м туре чемпионата МЛС сыграют «Атланта Юнайтед» и «Интер Майами». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 17 Марта 2025 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:00 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: команда из Атланты пока что не входит в зону плей-офф МЛС.

    В настоящий момент в активе «пятиполосных» четыре очка 11-е место в турнирной таблице.

    Атланта Юнайтед — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

    «Юнайтед» смог забить всего три мяча, а пропустил четыре.

    Последние матчи: в прошлом туре «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:0).

    До этого же подопечные Ронни Дейлы на выезде уступили «Шарлотту» (0:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же Алексей Миранчук и кампания смогли переиграть «Монреаль» (3:2).

    Не сыграют: травмированы Рональд Эрнандес и Адин Торреш.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Атланта Юнайтед» стала девятой и смогла дойти до полуфинала в плей-офф. Сейчас этот результат будет повторить сложно, но задачей точно является попадание в плей-офф.

    Зимой в команду пришли Эммануэль Латте Лаф и Мигель Альмирон, а вот ушли Сантьяго Соса, Франко Ибарра и Ронан Винне.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: коллектив из Майами отлично стартовал в новом сезоне МЛС.

    «Цапли» смогли набрать семь очков и занимают второе место в турнирной таблице.

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    • Майамская команда смогла семь раз поразить ворота соперника и три раза пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Интер Майами» переиграл «Шарлотт» (1:0) и «Хьюстон Динамо» (4:1).

    До этого же подопечные Хавьера Маскерано сыграли вничью с «Нью-Йорк Сити» (2:2).

    Также Лионель Месси и кампания в Лиге чемпионов КОНКАКАФ переиграли ямайский «Кавальер» (2:0, 2:0).

    Не сыграют: травмированы Марсело Вейгандт и Фафа Пико, дисквалифицирован же Оскар Устари.

    Состояние команды: «Интер Майами» по праву можно считать одним из фаворитов сезона. С таким составом команда точно обязана бороться за самые высокие места.

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    Зимой в «Интер Майами» пришли Теласко Сеговия, Гонсало Луян и Максимилиано Фалькон. Ушли же Эмерсон Родригес и Факундо Фариас.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» не проигрывает на протяжении 7 матчей

    • «Атланта Юнайтед» выиграл только 1 из последних 4 официальных матчей

    • В прошлом очном матче «Атланта» обыграла «Интер Майами» со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.85, а победа «Интер Майами» — в 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.50 и 2.65.

    Прогноз: «Интер Майами» находится в отличной форме и должен побеждать своего соперника.

    Ставка: победа «Интер Майами» за 2.65.

    Прогноз: команды любят много забивать, поэтому могут забить четыре мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.

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    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 17.03.202502:00. Сможет ли команда Месси переиграть команду Миранчука?
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