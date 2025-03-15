15 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Эспаньол». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» на 4 очка отстает от искомой 6 позиции. А вот отличилась команда всего 26 забитыми мячами в 27 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Балеарцы не уступили «Атлетику» (1:1).

А вот до того команда подписала мировую с «Алавесом» (1:1). Плюс поединок с «Севильей» также завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Мальорка» забила 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Роберт Наварро — травмирован. Хосе Копете — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Балеарцы слишком увлеклись ничьими. Зато команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Мальорка» победила 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Балеарцы смотрятся монолитнее «попугаев».

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» бьются за сохранение прописки в Примере. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Эспаньол» слабовато атакует, отличившись 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 27 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» сыграли вничью с «Жироной» (1:1).

До того команда минимально одолела «Алавес». А вот поединок с «Атлетиком» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Хавьер Пуадо — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Попугаи» лишь на 2 очка опережают опасную зону. Зато команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Эспаньол» в среднем забивает реже гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

«Попугаи» в двух последних очных встречах обыграли «Мальорку». Да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Эспаньол» постарается оторваться от опасной зоны.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

«Мальорка» уже 3 года не может обыграть «попугаев»

Балеарцы не проигрывают 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: Балеарцы явно сильнее соперника, и наверняка с первых минут понесутся в атаку.

Номинальные хозяева сражаются за попадание в еврокубки, тогда как оборона оппонента ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Мальорки» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30