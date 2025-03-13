Австрийский «Рапид» дома сыграет против боснийского «Бораца» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Борац», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рапид»

Турнирная таблица: «Рапид» в основном этапе Лиги конференций занял 4 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Австрийцы получили прямую путёвку в 1/8 финала ЛК.

Последние матчи: «Рапид» упустил победу в первой игре 1/8 финала матча против боснийского «Бораца» (1:1). Отметим, что в составе австрийского клуба гол на 34-й минуте забил хорватский форвард Дион Белё.

Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Ромео Амане и Лорен Орглер.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах, включая Лигу конференций и австрийскую Бундеслигу, «Рапид» выиграл лишь один раз и один раз сыграл вничью, было три поражения.

«Борац»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде еврокубка «Борац» одержал победу над словенской «Олимпией» (1:0 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

Последние матчи: Боснийский форвард Давид Вукович помог «Борацу» уйти от поражения в матче с «Рапидом» (1:1), реализовав пенальти на 92-й минуте матча.

Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Никола Четкович, Дамир Хреля и Лука Зорич.

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Бораца» составляет восемь матчей: 5 побед и 3 ничьи.

Статистика для ставок

«Рапид» занял в Лиге конференций 4 место

«Борац» не проигрывает на протяжении 8 матчей: 5 побед и 3 ничьи

«Борац» и «Рапид» сыграли вничью в первой игре дуэли (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Бораца» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Рапид» несмотря на то, что упустил победу в первой игре, вполне способен исправить в ответной игре. Австрийцы сыграют дома и наверняка обыграют своего соперника в битве за выход в четвертьфинал Лиги конференций.

Ставка: Фора «Рапида» (-1.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Есть большая вероятность, что команды обменяются голами, как это сделали в первой игре противостояния.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.13.