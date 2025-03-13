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    «Рапид» вырвет путёвку в 1/4 финала Лиги конференций?

    «Рапид» — «Борац»: Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Борац»
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    «Борац» — «Рапид». Лига конференций
    Австрийский «Рапид» дома сыграет против боснийского «Бораца» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 марта, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рапид» — «Борац», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Рапид Вена

  • Вена
    •  Рапид Вена 20:45 Борац

    Борац

  • Баня-Лука
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    «Рапид»

    Турнирная таблица: «Рапид» в основном этапе Лиги конференций занял 4 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Австрийцы получили прямую путёвку в 1/8 финала ЛК.

    Последние матчи: «Рапид» упустил победу в первой игре 1/8 финала матча против боснийского «Бораца» (1:1). Отметим, что в составе австрийского клуба гол на 34-й минуте забил хорватский форвард Дион Белё.

    Рапид Вена — Борац: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Ромео Амане и Лорен Орглер.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах, включая Лигу конференций и австрийскую Бундеслигу, «Рапид» выиграл лишь один раз и один раз сыграл вничью, было три поражения.

    «Борац»

    Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде еврокубка «Борац» одержал победу над словенской «Олимпией» (1:0 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

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    • Последние матчи: Боснийский форвард Давид Вукович помог «Борацу» уйти от поражения в матче с «Рапидом» (1:1), реализовав пенальти на 92-й минуте матча.

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травм находятся Никола Четкович, Дамир Хреля и Лука Зорич.

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    Состояние команды: Беспроигрышная серия «Бораца» составляет восемь матчей: 5 побед и 3 ничьи.

    Статистика для ставок

    • «Рапид» занял в Лиге конференций 4 место

    • «Борац» не проигрывает на протяжении 8 матчей: 5 побед и 3 ничьи

    • «Борац» и «Рапид» сыграли вничью в первой игре дуэли (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Бораца» — в 7.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Рапид» несмотря на то, что упустил победу в первой игре, вполне способен исправить в ответной игре. Австрийцы сыграют дома и наверняка обыграют своего соперника в битве за выход в четвертьфинал Лиги конференций.

    Ставка: Фора «Рапида» (-1.5) с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что команды обменяются голами, как это сделали в первой игре противостояния.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.13.

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    «Рапид» — «Борац»: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 13.03.202520:45. «Рапид» вырвет путёвку в 1/4 финала Лиги конференций?
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