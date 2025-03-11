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    Каталонцы и «орлы» сразу будут забивать

    «Барселона» — «Бенфика»: Прогноз на тоталы (к. 4.00), футбол, Лига чемпионов, 11 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бенфика»
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    11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Бенфика». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 11 Марта 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 20:45 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
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    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы традиционно ставят перед собой максимальные цели в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 2 позиции.

    При этом «Барселона» набрала 19 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 28 мячей в ворота соперников.

    Барселона — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Каталонцы переиграли «Бенфику» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (4:0). А вот поединок с «Атлетико» завершился боевым паритетом (4:4).

    Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: По Кубарси — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Команда Ханси Флика в нынешнем сезоне преуспевает. В Примере каталонцы лидируют.

    Поединки с «Бенфикой» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах «Барселона» победила 2 раза при одной коллизии.

    И уж совсем очевидно, что подопечные Флика не будут удерживать минимальное преимущество, добытое в первой встрече. Роберт Левандовский и его партнеры будут агрессивно атаковать.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 16 месте табели о рангах.

    Причем «Бенфика» в 8 турах разжилась 13 зачетными баллами. А вот отличились «орлы» 16 забитыми мячами в ворота соперников.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Орлы» уверенно переиграли «Насьонал» (3:0).

    А вот до того команда минимально уступила «Барселоне». Зато чуть раньше «орлы» с минимальным счетом одолели «Брагу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 3 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Александр Ба, Анхель Ди Мария — травмированы. Альваро Фернандес — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Орлы» ныне находятся в довольно приличных кондициях. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

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    В своем чемпионате «Бенфика» также весьма преуспевает. Там «орлы» пребывают на 2 позиции, имея поровну очков с лидером «Спортингом».

    Отличный сезон выдает Вангелис Павлидис. Грек настрелял 9 мячей в чемпионате Португалии, прибавив к ним еще 7 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Лиссабонцам нужно непременно рисковать!

    Статистика для ставок

    • «Орлы» уступили «Барселоне» в 2 последних очных встречах

    • Каталонцы победили в 2 последних матчах

    • В первом поединке минимально победила «Барселона»

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, плюс имеют в своих составах форвардов мирового уровня.

    «Орлам» непременно нужно рисковать, да и атака во главе с Павлидисом наверняка сразу проявит себя выгодно.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 4.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75.

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    «Барселона» — «Бенфика»: прогноз и ставка за 4.00, статистика, коэффициенты матча 11.03.202520:45. Каталонцы и «орлы» сразу будут забивать
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