11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Барселона» и «Бенфика». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы традиционно ставят перед собой максимальные цели в Лиге чемпионов. Основной раунд главного турнира Старого Света команда завершила на 2 позиции.

При этом «Барселона» набрала 19 очков в 8 матчах турнира. А вот забила команда 28 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Каталонцы переиграли «Бенфику» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Реал Сосьедаду» (4:0). А вот поединок с «Атлетико» завершился боевым паритетом (4:4).

Вообще, в 5 последних матчах «Барселона» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: По Кубарси — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Команда Ханси Флика в нынешнем сезоне преуспевает. В Примере каталонцы лидируют.

Поединки с «Бенфикой» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах «Барселона» победила 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что подопечные Флика не будут удерживать минимальное преимущество, добытое в первой встрече. Роберт Левандовский и его партнеры будут агрессивно атаковать.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. Основной раунд команда завершила на 16 месте табели о рангах.

Причем «Бенфика» в 8 турах разжилась 13 зачетными баллами. А вот отличились «орлы» 16 забитыми мячами в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Орлы» уверенно переиграли «Насьонал» (3:0).

А вот до того команда минимально уступила «Барселоне». Зато чуть раньше «орлы» с минимальным счетом одолели «Брагу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 3 победы. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Александр Ба, Анхель Ди Мария — травмированы. Альваро Фернандес — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Орлы» ныне находятся в довольно приличных кондициях. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

В своем чемпионате «Бенфика» также весьма преуспевает. Там «орлы» пребывают на 2 позиции, имея поровну очков с лидером «Спортингом».

Отличный сезон выдает Вангелис Павлидис. Грек настрелял 9 мячей в чемпионате Португалии, прибавив к ним еще 7 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Лиссабонцам нужно непременно рисковать!

Статистика для ставок

«Орлы» уступили «Барселоне» в 2 последних очных встречах

Каталонцы победили в 2 последних матчах

В первом поединке минимально победила «Барселона»

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, плюс имеют в своих составах форвардов мирового уровня.

«Орлам» непременно нужно рисковать, да и атака во главе с Павлидисом наверняка сразу проявит себя выгодно.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 4.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75.