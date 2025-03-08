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    Выстоит ли «Ренн» против катка ПСЖ?

    «Ренн» — ПСЖ: прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, Лига 1, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — ПСЖ
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    Брэдли Баркола (ПСЖ)
    8 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ренн» и ПСЖ. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ренн» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Марта 2025 года

    Ренн

  • Ренн
    •  Ренн 19:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» после 24-х туров чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 11-й позиции.

    «Ренн» набрал 29 баллов и на девять очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на 10 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6).

    Ренн — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства бретонцы на чужом поле разгромили «Монпелье» (4:0).

    Ранее в 23-м туре французского чемпионата коллектив на этот раз в своих стенах одержали победу с минимальным результатом 1:0 над «Реймсом».

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Гомес, Алемдар и Сейду, дисквалифицирован — Сиссе.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ренн» выиграл четыре раза при одном поражении.

    Это говорит о неплохой форме хозяев и соответствующих шансах если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, хотя остановить гранда им, безусловно, будет сложно.

    Арно Калимуэндо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ после 24-х туров чемпионата Франции находится на вершине турнирной таблицы, и его лидерство непоколебимо.

    «Пари Сен-Жермен» набрал 62 балла и на 13 очков опережает своего ближайшего преследователя «Марселя», так что судьба чемпионского титула по сути решена.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в 1/8 финала Лиги чемпионов, парижский клуб на своем поле потерпел драматичное поражение от «Ливерпуля» (0:1).

    Перед этим в 23-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в своих стенах одержал разгромную победу над «Лиллем» с результатом 4:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В 11-ти последних поединках ПСЖ выиграл 10 раз, а в 23-х последних матчах проиграл лишь раз — как раз от «Ливерпуля».

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    Это говорит об отличной форме гостей, которая позволяет им рассчитывать на очередные три очка, пусть даже и на чужом поле, хотя стоит не забывать, что они наверняка будут мыслями в Ливерпуле, а это дарит сопернику небольшие шансы хотя бы на ничью.

    Усман Дембеле — лучший бомбардир команды и Лиги 1 текущего сезона с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Ренн» выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Ренна» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.15, победа «Ренна» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 1,5 голов. При этом в данных поединках они выиграли.

    При этом в шести из 10-ти последних матчей хозяева проиграли, в пяти из них было забито больше 1,5 голов.

    Ставка: ПСЖ победит и тотал больше 1,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45.

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    «Ренн» — ПСЖ: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 08.03.202519:00. Выстоит ли «Ренн» против катка ПСЖ?
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