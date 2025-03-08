Ливерпуль
Саутгемптон
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» с огромным отрывом лидирует в таблице АПЛ с 67 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Арне Слота уверенно на своем поле переиграла «Ньюкасл» со счетом 2:0. Уже на 11-й минуте Собослаи открыл счет после передачи Луиса Диаса. После этого «Ливерпуль» сбавил обороты и спокойно контролировал ход матча. Второй гол пришел в середине второго тайма после удара Маккалистера.
Ливерпуль — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
В Лиге чемпионов «Ливерпуль» в гостях победил «ПСЖ» (1:0), а в АПЛ — «Манчестер Сити» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Брэдли (з), Гомес (з), Гакпо (н).
Состояние команды: «Ливерпуль» продолжает находиться в великолепной форме на протяжении всего сезона, допустив единственную осечку в Кубке Англии, проиграв «Плимуту» из Чемпионшипа, но там играли в основном резервисты. К тому же команде нередко сопутствует удача, «ПСЖ» «возил» их всю игру в ЛЧ, но все равно проиграл, пропустив единственную атаку.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: после 27 туров «Саутгемптон» является явным атусайдером в таблице АПЛ с 9 очками.
Последние матчи: в матче против «Челси» для «Саутгемптона» все как обычно в последнее время закончилось безнадежным поражением. Команда снова была абсолютно дезорганизованна и слаба характером. Сезон для «святых» получился полностью провальным.
До этого было поражение от «Брайтона» (0:4) и от «Борнмута» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Беднарек (з), Бри (з), Фрейзер (п), Ллалана (п).
Состояние команды: после назначения Ивана Юрича на пост главного тренера «Саутгемптон» стал играть гораздо хуже. Если при прежнем наставнике Мартине игроки уступали в упорной борьбе, то теперь они проигрывают еще до начала встречи. «Святые» уже могут готовиться к возвращению в Чемпионшип, а Юрич к отпуску на Адриатике в качестве безработного.
Статистика для ставок
- В первом круге «Саутгемптон» дома проиграл (2:3)
- В четвертьфинале Кубка английской лиги также было поражение (1:2)
- В 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле разгромил «святых» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» дают 1,14, а на «Саутгемптон» — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 11,0.
Тотал меньше 3,5 идет за 2,34, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,64.
- 1.94Локомотив — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 1.95Тулуза — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Динамо — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: «Ливерпулю» предстоит ответный матч против «ПСЖ» на неделе в ЛЧ, в чемпионате Англии у команды огромный отрыв, можно поберечь силы и выставить дублеров. «Саутгемптон» вообще сейчас безнадежен, но в режиме эконом от мерсисайдцев вряд ли должен много пропустить.
Основная ставка: тотал меньше 4 за 1,87.
Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2,5 за 2,75.