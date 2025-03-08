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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка (к. 1.87) на чемпионат Англии 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Саутгемптон»
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    8 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Марта 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» с огромным отрывом лидирует в таблице АПЛ с 67 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Арне Слота уверенно на своем поле переиграла «Ньюкасл» со счетом 2:0. Уже на 11-й минуте Собослаи открыл счет после передачи Луиса Диаса. После этого «Ливерпуль» сбавил обороты и спокойно контролировал ход матча. Второй гол пришел в середине второго тайма после удара Маккалистера.

    Ливерпуль — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    В Лиге чемпионов «Ливерпуль» в гостях победил «ПСЖ» (1:0), а в АПЛ — «Манчестер Сити» (2:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Брэдли (з), Гомес (з), Гакпо (н).

    Состояние команды: «Ливерпуль» продолжает находиться в великолепной форме на протяжении всего сезона, допустив единственную осечку в Кубке Англии, проиграв «Плимуту» из Чемпионшипа, но там играли в основном резервисты. К тому же команде нередко сопутствует удача, «ПСЖ» «возил» их всю игру в ЛЧ, но все равно проиграл, пропустив единственную атаку.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: после 27 туров «Саутгемптон» является явным атусайдером в таблице АПЛ с 9 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в матче против «Челси» для «Саутгемптона» все как обычно в последнее время закончилось безнадежным поражением. Команда снова была абсолютно дезорганизованна и слаба характером. Сезон для «святых» получился полностью провальным.

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    До этого было поражение от «Брайтона» (0:4) и от «Борнмута» (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Беднарек (з), Бри (з), Фрейзер (п), Ллалана (п).

    Состояние команды: после назначения Ивана Юрича на пост главного тренера «Саутгемптон» стал играть гораздо хуже. Если при прежнем наставнике Мартине игроки уступали в упорной борьбе, то теперь они проигрывают еще до начала встречи. «Святые» уже могут готовиться к возвращению в Чемпионшип, а Юрич к отпуску на Адриатике в качестве безработного.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Саутгемптон» дома проиграл (2:3)

    • В четвертьфинале Кубка английской лиги также было поражение (1:2)

    • В 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле разгромил «святых» со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» дают 1,14, а на «Саутгемптон» — 17,0, ничью букмекеры оценивают в 11,0.

    Тотал меньше 3,5 идет за 2,34, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,64.

    Прогноз: «Ливерпулю» предстоит ответный матч против «ПСЖ» на неделе в ЛЧ, в чемпионате Англии у команды огромный отрыв, можно поберечь силы и выставить дублеров. «Саутгемптон» вообще сейчас безнадежен, но в режиме эконом от мерсисайдцев вряд ли должен много пропустить.

    Основная ставка: тотал меньше 4 за 1,87.

    Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2,5 за 2,75.

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    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 08.03.202518:00. Матч пройдет в энергосберегающем режиме
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