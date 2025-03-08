8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» бьются за Серебряную салатницу. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» на 8 очков отстает от лидера. А вот отличилась команда 55 забитыми мячами при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Байер» по всем статьям уступил «Баварии» (0:3).

А вот до того команда разгромила «Айнтрахт» (4:1). При этом поединок с «Хольштайном» также завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Роберт Андрих, Мартен Террье — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фармацевты» до последней коллизии победили дважды кряду. Вот только тягаться с «Баварией» уже вряд ли получится.

Матчи с «музыкантами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Байер» победил 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Леверкузенцам нужно и самим не плошать, и ждать осечек от мюнхенцев.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы привычно ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вердер» не столь ярко атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 49 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Бременцы были биты «Вольфсбургом» (1:2).

До того команда уступила в Кубке страны еще и скромной «Арминии» (1:2). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился провалом (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» проиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Марвин Дукш, Марко Фридль — травмированы.

Состояние команды: Бременцы проводят крайне слабый отрезок. Команда терпит неудачу за неудачей.

При этом «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 8 зачетных пунктов.

В кадровом плане у бременцев имеются две пробоины, и какие! Дукш и Фридль являются признанными лидерами команды.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только серия из 5 поражений кряду явно угнетает.

Статистика для ставок

«Вердер» проиграл в 5 последних поединках

«Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Бременцы пропускают в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

Бременцы нынче крайне нестабильны, да и «Байер» еще пободается за чемпионский титул.

Ставка: Фора «Байера» -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 5.25