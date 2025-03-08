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    «Байер» учинит разгром бременцам

    «Байер» — «Вердер»: прогноз и ставка (к. 2.75) на футбол, Бундеслига, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Вердер»
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    Флориан Вирц
    8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Вердер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Вердер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Марта 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» бьются за Серебряную салатницу. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байер» на 8 очков отстает от лидера. А вот отличилась команда 55 забитыми мячами при 28 пропущенных в свои ворота.

    Байер — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Байер» по всем статьям уступил «Баварии» (0:3).

    А вот до того команда разгромила «Айнтрахт» (4:1). При этом поединок с «Хольштайном» также завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Байер» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Роберт Андрих, Мартен Террье — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фармацевты» до последней коллизии победили дважды кряду. Вот только тягаться с «Баварией» уже вряд ли получится.

    Матчи с «музыкантами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Байер» победил 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Леверкузенцам нужно и самим не плошать, и ждать осечек от мюнхенцев.

    «Вердер»

    Турнирное положение: Бременцы привычно ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Вердер» не столь ярко атакует, отличившись 36 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 49 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Бременцы были биты «Вольфсбургом» (1:2).

    До того команда уступила в Кубке страны еще и скромной «Арминии» (1:2). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился провалом (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» проиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Марвин Дукш, Марко Фридль — травмированы.

    Состояние команды: Бременцы проводят крайне слабый отрезок. Команда терпит неудачу за неудачей.

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    При этом «Вердер» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот отставание от заветной шестерки составляет 8 зачетных пунктов.

    В кадровом плане у бременцев имеются две пробоины, и какие! Дукш и Фридль являются признанными лидерами команды.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только серия из 5 поражений кряду явно угнетает.

    Статистика для ставок

    • «Вердер» проиграл в 5 последних поединках

    • «Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • Бременцы пропускают в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

    Бременцы нынче крайне нестабильны, да и «Байер» еще пободается за чемпионский титул.

    Ставка: Фора «Байера» -2.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.25

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    «Байер» — «Вердер»: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 08.03.202517:30. «Байер» учинит разгром бременцам
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