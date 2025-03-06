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    «Аль-Кадисия» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 6 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Кадисия» — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    6 марта в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Кадисия» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Кадисия» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 06 Марта 2025 года

    Аль-Кадисия

  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Аль-Кадисия 22:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
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    «Аль-Кадисия»

    Турнирное положение: Эта команда вклинилась в чемпионскую гонку. На данный момент она занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Кадисия» на 7 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 23 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она минимально одолела «Аль-Рияд».

    До того команда по всем статьям уступила «Аль-Ахли» (1:4). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Аль-Ахдуд» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Аль-Кадисия» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Кадисия» не столь результативно атакует. Команда настреляла 36 мячей в 23 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Кадисия» победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент в последних матчах явно не блистал.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Тигры» сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттихад» на 6 зачетных баллов опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Тигры» не смогли обыграть «Аль-Ахдуд» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Аль-Халиджем» (1:1). Зато поединок с «Аль-Хилялем» завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тигры» пользуются осечками конкурентов. Команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

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    При этом «Аль-Иттихад» явно способен прибавить. Да и неувядающий Карим Бензема настрелял уже 16 мячей в чемпионате.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и «Аль-Кадисии» «тигры» не проигрывают уже 6 с половиной лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бензема и компания намерены закрепиться на вершине.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихад» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чуть реже гола за матч

    • «Аль-Кадисия» уже 6 с половиной лет не может одолеть «тигров»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Тигры» явно еще способны прибавить, да и Бензема уж точно не сказал своего последнего слова.

    Номинальные гости мотивированы закрепиться на вершине, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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