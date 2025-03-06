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    «Абдыш-Ата» уничтожит «Илбирс»

    «Абдыш-Ата» — «Илбирс». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 6 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Илбирс»
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    «Абдыш-Ата»
    6 марта в 1-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Илбирс». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 06 Марта 2025 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 13:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
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    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» прошедший сезон провела успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» на 10 зачетных баллов опередила ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 27 матчах чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она переиграла «Арджеш».

    До того команда сумела одолеть «Талант» (2:0). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Илбирсом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Абдыш-Ата» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» весьма результативно атакует. Команда настреляла 67 мячей в 27 поединках прошедшего чемпионата.

    Матчи с «Илбирсом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Абдыш-Ата» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены и сильная атакующая линия помогут команде стартовать с виктории.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» прошлый чемпионат провел не столь ярко. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Илбирс» на 28 зачетных баллов отстал от топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Илбирс» уступил «Алдиеру» (2:3).

    До того команда подписала мировую с «Абдыш-Ата» (0:0). А вот поединок с «Дордоем» завершился коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Илбирс» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Илбирс» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне-себе прилично.

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    При этом «Илбирс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 27 поединках минувшего чемпионата Кыргызстана.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Илбирс» постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» победил в 2 своих последних поединках

    • «Илбирс» в среднем забивает примерно гол за матч

    • «Абдыш-Ата» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 13.00, а победа оппонента — в скромные 24.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.21 и 3.90.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.

    Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и «Илбирс» пропускает частенько.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -4.5 за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.30

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