Абдыш-Ата
Илбирс
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» прошедший сезон провела успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» на 10 зачетных баллов опередила ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 27 матчах чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 1:0 она переиграла «Арджеш».
До того команда сумела одолеть «Талант» (2:0). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Илбирсом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Абдыш-Ата» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» весьма результативно атакует. Команда настреляла 67 мячей в 27 поединках прошедшего чемпионата.
Матчи с «Илбирсом» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Абдыш-Ата» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Родные стены и сильная атакующая линия помогут команде стартовать с виктории.
«Илбирс»
Турнирное положение: «Илбирс» прошлый чемпионат провел не столь ярко. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Илбирс» на 28 зачетных баллов отстал от топ-3. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Илбирс» уступил «Алдиеру» (2:3).
До того команда подписала мировую с «Абдыш-Ата» (0:0). А вот поединок с «Дордоем» завершился коллизией (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Илбирс» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Илбирс» явно мотивирован побороться за высокие места. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне-себе прилично.
При этом «Илбирс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 27 поединках минувшего чемпионата Кыргызстана.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и в межсезонье в ее составе появилось сразу несколько новичков.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Илбирс» постарается преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Абдыш-Ата» победил в 2 своих последних поединках
- «Илбирс» в среднем забивает примерно гол за матч
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 13.00, а победа оппонента — в скромные 24.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.21 и 3.90.
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Прогноз: «Абдыш-Ата» явно сильнее соперника, и наверняка постарается начать чемпионат с уверенной победы.
Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и «Илбирс» пропускает частенько.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -4.5 за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.30