Майнц
Санкт-Паули
«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 35 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6), на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя «Штутгарт».
Майнц — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Хайденхаймом» (2:0).
Перед этим коллектив в 21-м туре чемпионата Германии потерял очки, когда теперь уже в своих стенах разошелся мировой с «Аугсбургом» (0:0).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Сэндс, Салиакас, Бурхерт, Цоллер, Алерс, Метс, Меткалф, Гилавоги, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Майнц» выиграл лишь два раза при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.
Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в семь баллов от зоны плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также от зоны вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Фрайбурга» (0:1).
Перед этим в 21-м туре чемпионата Германии клуб также остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «РБ Лейпциг» — 0:2.
Не сыграют: травмированы — Белль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Санкт-Паули» проиграл, а в трех последних поединках ни разу не выиграл.
Это сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть текущую форму соперника и его преимущество в классе, а также фактор чужого поля.
Морган Гилавоги — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Майнца» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Майнц» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Санкт-Паули» проиграл при тотал меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.60, победа «Санкт-Паули» — в 4.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.
Между тем, в трех последних матчах гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: «Майнц» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: только одна команда забьет за 2.20