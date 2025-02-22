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    Удержится ли «Майнц» в зоне еврокубков?

    «Майнц» — «Санкт-Паули». Ставка и прогноз с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Санкт-Паули»
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    Йонатан Буркардт
    В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Санкт-Паули». Встреча пройдет 22 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Февраля 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Санкт-Паули

    Санкт-Паули

  • Гамбург
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    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 35 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6), на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя «Штутгарт».

    Майнц — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Хайденхаймом» (2:0).

    Перед этим коллектив в 21-м туре чемпионата Германии потерял очки, когда теперь уже в своих стенах разошелся мировой с «Аугсбургом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Сэндс, Салиакас, Бурхерт, Цоллер, Алерс, Метс, Меткалф, Гилавоги, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Майнц» выиграл лишь два раза при трех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в семь баллов от зоны плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также от зоны вылета (17-18-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Фрайбурга» (0:1).

    Перед этим в 21-м туре чемпионата Германии клуб также остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «РБ Лейпциг» — 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Белль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Санкт-Паули» проиграл, а в трех последних поединках ни разу не выиграл.

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    Это сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть текущую форму соперника и его преимущество в классе, а также фактор чужого поля.

    Морган Гилавоги — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Майнца» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Майнц» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Санкт-Паули» проиграл при тотал меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.60, победа «Санкт-Паули» — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

    Между тем, в трех последних матчах гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Майнц» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20

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