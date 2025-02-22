В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Санкт-Паули». Встреча пройдет 22 февраля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Санкт-Паули», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 35 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6), на два очка отставая от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя «Штутгарт».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Хайденхаймом» (2:0).

Перед этим коллектив в 21-м туре чемпионата Германии потерял очки, когда теперь уже в своих стенах разошелся мировой с «Аугсбургом» (0:0).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Сэндс, Салиакас, Бурхерт, Цоллер, Алерс, Метс, Меткалф, Гилавоги, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Майнц» выиграл лишь два раза при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть их преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» по итогам 22-х туров чемпионата Германии набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в семь баллов от зоны плей-офф за сохранение прописки в первой Бундеслиге (16-е место), а также от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Фрайбурга» (0:1).

Перед этим в 21-м туре чемпионата Германии клуб также остался без баллов, когда теперь уже в чужих стенах оказался слабее «РБ Лейпциг» — 0:2.

Не сыграют: травмированы — Белль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Санкт-Паули» проиграл, а в трех последних поединках ни разу не выиграл.

Это сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть текущую форму соперника и его преимущество в классе, а также фактор чужого поля.

Морган Гилавоги — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Майнца» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Майнц» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в двух последних матчах «Санкт-Паули» проиграл при тотал меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.60, победа «Санкт-Паули» — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

Между тем, в трех последних матчах гости не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Майнц» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20