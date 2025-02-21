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    Сумеет ли «Нюрнберг» одолеть берлинцев?

    «Герта» — «Нюрнберг»: Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Нюрнберг»
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    Мирослав Клозе
    21 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Герта» и «Нюрнберг». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Герта» — «Нюрнберг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 21 Февраля 2025 года

    Герта

  • Берлин
    •  Герта 20:30 Нюрнберг

    Нюрнберг

  • Нюрнберг
    •

    «Герта»

    Турнирное положение: Берлинцы далеки от борьбы за возвращение в элиту. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Герта» лишь на 5 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забила команда 32 мяча в 22 поединках второго по силе немецкого дивизиона.

    Герта — Нюрнберг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Фортуне» (1:2).

    До того команда минимально уступила «Кайзерслаутерну» (0:1). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Регенсбургу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Герта» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Кевин Зесса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Берлинцы имеют заметные сложности с надежностью своих тылов. Команда пропустила 36 мячей в 22 поединках чемпионата.

    Матчи с «Нюрнбергом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Герта» победила трижды при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Берлинцам нужно немедленно отдаляться от опасной зоны.

    «Нюрнберг»

    Турнирное положение: «Легенды» сражаются за выход в элиту. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нюрнберг» на 5 очков отстает от первой тройки. При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Легенды» нанесли поражение «Ульму» (2:0).

    До того команда в перестрелке одолела «Магдебург» (4:3). А вот поединок с «Дармштадтом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нюрнберг» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Легенды» прибавляют с каждым матчем. Команда победила в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Нюрнберг» вполне-себе преуспевает в плане реализации. «Легенды» настреляли 41 мяч в 22 матчах второго по рангу немецкого дивизиона.

    В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. Плюс лидер атак Стефанос Цимас настрелял 10 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Легенды» явно намерены подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Нюрнберг» победил в 3 своих последних матчах

    • Берлинцы уже полтора года не проигрывают «Нюрнбергу»

    • «Легенды» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Герта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Легенды» сильны в плане реализации, да и берлинцы отнюдь не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Нюрнберга» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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