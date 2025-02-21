Гамбург
Кайзерслаутерн
«Гамбург»
Турнирное положение: «Динозавры» все никак не могут вернуться в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Гамбург» на один зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 22 матчах.
Гамбург — Кайзерслаутерн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» не смогли переиграть «Регенсбург» (1:1).
До того команда с трудом одолела «Пройссен Мюнстер» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ганновером» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Гамбург» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Роберт Глатцель, Ноа Каттенбах, Мануэль Ферай — травмированы. Эмир Сахити — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Динозавры» весьма результативно атакуют. Команда настреляла 48 мячей в 22 поединках чемпионата.
Матчи с «Кайзерслаутерном» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Гамбург» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс шикарный сезон проводит Дэви Зельке, настрелявший уже 14 мячей в чемпионате.
«Кайзерслаутерн»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» сражаются за выход в элиту. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Кайзерслаутерн» лишь минимально отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Красные дьяволы» подписали мировую с «Ганновером» (0:0).
До того команда минимально переиграла «Герту». Да и поединок с «Пройссен Мюнстером» завершился сложной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайзерслаутерн» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красные дьяволы» прибавляют с каждым матчем. Команда не проигрывает уже 6 поединков кряду.
При этом «Кайзерслаутерн» не особо преуспевает в плане реализации. «Красные дьяволы» настреляли 39 мячей в 22 матчах второго по рангу немецкого дивизиона.
В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. Плюс лидер атак Рагнар Ахе пока наколотил 10 мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красные дьяволы» явно намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.
Статистика для ставок
- «Кайзерслаутерн» не проигрывал в 6 своих последних матчах
- «Динозавры» уже почти 2 года не обыгрывают «Кайзерслаутерн»
- «Гамбург» в среднем забивает более 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гамбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
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Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Красные дьяволы» явно прибавят в плане реализации, да и Ахе способен сказать свое веское слово.
Ставка: «Кайзерслаутерн» не проиграет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20