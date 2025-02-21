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    «Гамбургу» победы не видать?!

    «Гамбург» — «Кайзерслаутерн»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 21 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гамбург» — «Кайзерслаутерн»
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    Дэви Зельке
    21 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Кайзерслаутерн». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Гамбург» — «Кайзерслаутерн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 21 Февраля 2025 года

    Гамбург

  • Гамбург
    •  Гамбург 20:30 Кайзерслаутерн

    Кайзерслаутерн

  • Германия. Вторая Бундеслига
    •

    «Гамбург»

    Турнирное положение: «Динозавры» все никак не могут вернуться в элиту. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Гамбург» на один зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 22 матчах.

    Гамбург — Кайзерслаутерн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динозавры» не смогли переиграть «Регенсбург» (1:1).

    До того команда с трудом одолела «Пройссен Мюнстер» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ганновером» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Гамбург» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Роберт Глатцель, Ноа Каттенбах, Мануэль Ферай — травмированы. Эмир Сахити — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Динозавры» весьма результативно атакуют. Команда настреляла 48 мячей в 22 поединках чемпионата.

    Матчи с «Кайзерслаутерном» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Гамбург» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс шикарный сезон проводит Дэви Зельке, настрелявший уже 14 мячей в чемпионате.

    «Кайзерслаутерн»

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» сражаются за выход в элиту. Ныне команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кайзерслаутерн» лишь минимально отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Красные дьяволы» подписали мировую с «Ганновером» (0:0).

    До того команда минимально переиграла «Герту». Да и поединок с «Пройссен Мюнстером» завершился сложной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кайзерслаутерн» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные дьяволы» прибавляют с каждым матчем. Команда не проигрывает уже 6 поединков кряду.

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    При этом «Кайзерслаутерн» не особо преуспевает в плане реализации. «Красные дьяволы» настреляли 39 мячей в 22 матчах второго по рангу немецкого дивизиона.

    В кадровом плане у команды нынче весьма благостная ситуация. Плюс лидер атак Рагнар Ахе пока наколотил 10 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Красные дьяволы» явно намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Кайзерслаутерн» не проигрывал в 6 своих последних матчах

    • «Динозавры» уже почти 2 года не обыгрывают «Кайзерслаутерн»

    • «Гамбург» в среднем забивает более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гамбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Красные дьяволы» явно прибавят в плане реализации, да и Ахе способен сказать свое веское слово.

    Ставка: «Кайзерслаутерн» не проиграет за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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