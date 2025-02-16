16 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Вердер» на 3 пункта отстает от шестой позиции. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами при 39 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бременцы были биты «Баварией» (0:3).

А вот до того команда сумела переиграть «Майнц» (1:0). При этом поединок с «Боруссией» Д завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Вердер» забил 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Леонардо Битенкур — травмирован. Марко Фридль — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Бременцы крепки, но стабильностью результатов не отличаются. Да и пропускают «музыканты» в среднем почти 2 гола за матч.

Матчи с «Хоффенхаймом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. На своем поле «музыканты» играют успешно, да и соперник пропускает многовато.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Хоффенхайм» не столь ярко атакует, отличившись 26 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда откровенно провалила. «Деревенские» разгромно уступили «Униону» (0:4).

До того команда проиграла еще и «Байеру» (1:3). Зато непростой поединок с «Андерлехтом» принес победный результат (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Оливер Бауманн, Адам Гложек, Антон Стах, Харис Табакович — травмированы.

Состояние команды: «Деревенские» проводят неудачный отрезок. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 4 зачетных пункта.

«Деревенские» все никак не оторвутся от группы аутсайдеров. Да и Андрей Крамарич отличился всего 7 забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и соперник в последних матчах явно не преуспевал.

Статистика для ставок

«Деревенские» уступили в 2 своих последних поединках

«Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Вердер» забивает в среднем более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

Бременцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «деревенских» ошибается чересчур часто.

Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30