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    «Вердер» оперативно разберется с «деревенскими»

    «Вердер» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Хоффенхайм»
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    Марвин Дукш
    16 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Февраля 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: Бременцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вердер» на 3 пункта отстает от шестой позиции. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами при 39 пропущенных в свои ворота.

    Вердер — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Бременцы были биты «Баварией» (0:3).

    А вот до того команда сумела переиграть «Майнц» (1:0). При этом поединок с «Боруссией» Д завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Вердер» забил 6 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Леонардо Битенкур — травмирован. Марко Фридль — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Бременцы крепки, но стабильностью результатов не отличаются. Да и пропускают «музыканты» в среднем почти 2 гола за матч.

    Матчи с «Хоффенхаймом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вердер» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. На своем поле «музыканты» играют успешно, да и соперник пропускает многовато.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Хоффенхайм» не столь ярко атакует, отличившись 26 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда откровенно провалила. «Деревенские» разгромно уступили «Униону» (0:4).

    До того команда проиграла еще и «Байеру» (1:3). Зато непростой поединок с «Андерлехтом» принес победный результат (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Оливер Бауманн, Адам Гложек, Антон Стах, Харис Табакович — травмированы.

    Состояние команды: «Деревенские» проводят неудачный отрезок. Команда проиграла в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 4 зачетных пункта.

    «Деревенские» все никак не оторвутся от группы аутсайдеров. Да и Андрей Крамарич отличился всего 7 забитыми мячами в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и соперник в последних матчах явно не преуспевал.

    Статистика для ставок

    • «Деревенские» уступили в 2 своих последних поединках

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

    • «Вердер» забивает в среднем более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

    Бременцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «деревенских» ошибается чересчур часто.

    Ставка: Победа «Вердера» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    «Вердер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. «Вердер» оперативно разберется с «деревенскими»
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