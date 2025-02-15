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    Будут ли у «Атлетико» проблемы в матче с «Сельтой»?

    «Атлетико» — «Сельта». Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат Испании, 15 февраля 2025 года

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    Ойан Сансет («Атлетико»)
    15 февраля в 24-м туре испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Сельта». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Февраля 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 20:30 Сельта

    Сельта

  • Виго
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: мадридский коллектив борются за чемпионский титул в этом сезоне.

    «Матрасники» сейчас имеют в своем активе 49 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Мадридцы смогли забить 18 мячей, а пропустили всего 15 (меньше всех в лиге).

    Атлетико — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлых турах «индейцы» сыграли вничью с «Реалом» (1:1) и победили «Мальорку» (2:0).

    Также команда из Мадрида разгромила «Хетафе» (5:0) и вышла в полуфинал Кубка Испании.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В Лиге чемпионов же столичный коллектив разгромил «Зальцбург» (4:1).

    Не сыграют: в команде из столицы Испании травмированных нет.

    Состояние команды: подопечные Диего Симеоне борются за все трофеи из возможных. Думается, что «Атлетико» вполне может рассчитывать на какой-то титул в этом сезоне. Команда показывает отличный футбол.

    Зимой состав «Атлетико» вовсе не изменился — никто не ушел и никто пришел.

    «Сельта»

    Турнирное положение: команда из Виго является крепким середняком Примеры.

    В настоящий момент «кельты» смогли набрать 28 очков и занимают 12-ю строчку в турнирной таблице.

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    • «Небесные» 34 раза поразили ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Сельта» победила «Бетис» (3:2).

    До этого же подопечные Клаудио Хиральдеса проиграли «Валенсии» (1:2) и «Атлетику» (1:2), а также сыграли вничью с «Алавесом».

    В Кубке Испании коллектив из Виго уступил «Реалу» (2:5).

    Не сыграют: травмированы Уго Альварес и Франко Серви, дисквалифицирован — Маркос Алонсо.

    Состояние команды: «Сельта» вряд ли будет на что-то претендовать в этом сезоне. Команда не будет бороться ни за зону еврокубков, ни за выживание.

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    В зимнее трансферное окно из «Сельты» ушел Анастасиос Дувикас, а пришли в коллектив Уго Гонсалес и Джон Эль Абделлауи.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • «Сельта» выиграла только 1 из последних 6 матчей

    • В прошлом очном матче «Атлетико» победил «Сельту» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.60, а победа «Сельты» — в 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.98.

    Прогноз: «Атлетико» находится в отличной форме и вряд ли «Сельта» сможет его остановить.

    Ставка: победа «Атлетико» с форой-1,5 за 2.25.

    Прогноз: команды в последнее время как забивают, так и пропускают, поэтому предположим, что обе смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.02.

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    «Атлетико» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Будут ли у «Атлетико» проблемы в матче с «Сельтой»?
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