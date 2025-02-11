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    «Уотфорд» — «Лидс». Ставка (к. 1.85) и прогноз на английский Чемпионшип 11 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Лидс»
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    Даниэль Фарке — тренер «Лидса»
    11 февраля в 32-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Уотфорд» и «Лидс». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Февраля 2025 года

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:45 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: в данный момент «Уотфорд» располагается на 10-м месте с 42 очками в таблице Чемпионшипа.

    Последние матчи: в 31-м туре команда сыграла вничью в гостях с «Саутгемптоном» (2:2). Уже в дебюте «Уотфорд» пропустил мяч, но смог отыграться еще до перерыва после удара Деле-Баширу.

    Уотфорд — Лидс: коэффициенты букмекеров

    В начале второго тайма Луза вывел команду вперед, но соперник смог уйти от поражения на исходе встречи. В целом, игра была равной, а ничья стала наиболее справедливым результатом.

    Ранее было домашнее поражение от «Уотфорда» (0:1) и в гостях от «Ковентри» (1:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Бахманн (в), Двомо (п), Баа (н).

    Состояние команды: почти год с «Уотфордом» работает 35-летний Том Клеверли, который в качестве игрока провел здесь несколько сезонов, а стал известен по играм за «МЮ».

    Молодому специалисту удалось сколотить неплохой коллектив в «Уотфорде», который играет в атакующий и результативный футбол. Состав довольно средний, но есть несколько известных игроков (Луза, Чакветадзе, Сиссоко, Том Инс).

    «Лидс»

    Турнирное положение: после 31-го тура «Лидс» уверенно лидирует в таблице Чемпионшипа с 66 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата на выезде был обыгран «Ковентри» со счетом 2:0. Игра полностью проходила под диктовку «Лидса» и результат абсолютно закономерен.

    Уже к середине первого тайма команда забила два мяча, а затем спокойно контролировала ход матча и спокойно взяла три очка. Авторами голов стали Джоэль Пирое и Джейден Богл.

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    Также было неожиданное поражение в Кубке Англии от «Миллуола» (0:2) и разгром «Кардиффа» в Чемпионшипе со счетом 7:0.

    Не сыграют: травмирован — Бэмфорд (н).

    Состояние команды: в этом сезоне главному тренеру «Лидса» Даниэлю Фарке удалось создать крепкий и боеспособный коллектив, который является главным претендентом на повышение в классе. Сам немец дважды поднимался в АПЛ с «Норвичем».

    Достаточно сказать, что «Лидс» не пропускал уже пять матчей в Чемпионшипе, а всего у него 19 голов в 31 матче (второй показатель в чемпионате). При этом «кларетовые» забили уже 62 гола (в среднем два за игру).

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Лидс» дома выиграл со счетом 2:1

    • В прошлом сезоне «Лидс» был сильнее дома (3:0), а в гостях была ничья (2:2)

    • В позапрошлом сезоне «Лидс» также выиграл (1:0, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Уотфорда» дают 6,0, а на «Лидс» — 1,53, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: у хозяев не будет основного вратаря Бахманна, что является серьезной потерей. «Лидс» готовится к этой игре в оптимальном составе, все звезды (Гнонто, Саломон, Джеймс, Пирое, Ааронсон, Родон) в строю, поэтому вряд ли что-то ему может помешать одержать уверенную победу.

    Основная ставка: «Лидс» выиграет с форой -1 за 1,85.

    Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рискованный вариант через тотал. Хозяева точно не будут отсиживаться в обороне и один гол забить уж точно способны.

    Дополнительная ставка: победа «Лидса» плюс тотал больше 3,5 за 3,90.

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    «Уотфорд» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.02.2025. Прогнозы на футбол. Лидер Чемпионшипа продлит свою серию
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