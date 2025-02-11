11 февраля в 32-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Уотфорд» и «Лидс». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Уотфорд» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уотфорд»

Турнирное положение: в данный момент «Уотфорд» располагается на 10-м месте с 42 очками в таблице Чемпионшипа.

Последние матчи: в 31-м туре команда сыграла вничью в гостях с «Саутгемптоном» (2:2). Уже в дебюте «Уотфорд» пропустил мяч, но смог отыграться еще до перерыва после удара Деле-Баширу.

В начале второго тайма Луза вывел команду вперед, но соперник смог уйти от поражения на исходе встречи. В целом, игра была равной, а ничья стала наиболее справедливым результатом.

Ранее было домашнее поражение от «Уотфорда» (0:1) и в гостях от «Ковентри» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Бахманн (в), Двомо (п), Баа (н).

Состояние команды: почти год с «Уотфордом» работает 35-летний Том Клеверли, который в качестве игрока провел здесь несколько сезонов, а стал известен по играм за «МЮ».

Молодому специалисту удалось сколотить неплохой коллектив в «Уотфорде», который играет в атакующий и результативный футбол. Состав довольно средний, но есть несколько известных игроков (Луза, Чакветадзе, Сиссоко, Том Инс).

«Лидс»

Турнирное положение: после 31-го тура «Лидс» уверенно лидирует в таблице Чемпионшипа с 66 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата на выезде был обыгран «Ковентри» со счетом 2:0. Игра полностью проходила под диктовку «Лидса» и результат абсолютно закономерен.

Уже к середине первого тайма команда забила два мяча, а затем спокойно контролировала ход матча и спокойно взяла три очка. Авторами голов стали Джоэль Пирое и Джейден Богл.

Также было неожиданное поражение в Кубке Англии от «Миллуола» (0:2) и разгром «Кардиффа» в Чемпионшипе со счетом 7:0.

Не сыграют: травмирован — Бэмфорд (н).

Состояние команды: в этом сезоне главному тренеру «Лидса» Даниэлю Фарке удалось создать крепкий и боеспособный коллектив, который является главным претендентом на повышение в классе. Сам немец дважды поднимался в АПЛ с «Норвичем».

Достаточно сказать, что «Лидс» не пропускал уже пять матчей в Чемпионшипе, а всего у него 19 голов в 31 матче (второй показатель в чемпионате). При этом «кларетовые» забили уже 62 гола (в среднем два за игру).

Статистика для ставок

В первом круге «Лидс» дома выиграл со счетом 2:1

В прошлом сезоне «Лидс» был сильнее дома (3:0), а в гостях была ничья (2:2)

В позапрошлом сезоне «Лидс» также выиграл (1:0, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Уотфорда» дают 6,0, а на «Лидс» — 1,53, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: у хозяев не будет основного вратаря Бахманна, что является серьезной потерей. «Лидс» готовится к этой игре в оптимальном составе, все звезды (Гнонто, Саломон, Джеймс, Пирое, Ааронсон, Родон) в строю, поэтому вряд ли что-то ему может помешать одержать уверенную победу.

Основная ставка: «Лидс» выиграет с форой -1 за 1,85.

Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рискованный вариант через тотал. Хозяева точно не будут отсиживаться в обороне и один гол забить уж точно способны.

Дополнительная ставка: победа «Лидса» плюс тотал больше 3,5 за 3,90.