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    Выбьет ли «Спортинг» из Лиги чемпионов «Дортмунд»?

    «Спортинг» Лиссабон — «Боруссия» Дортмунд. Гости проводят не лучший сезон, но воспользуются ли этим хозяева? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.93 и 3.30

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Лиссабон — «Боруссия» Дортмунд
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    Серу Гирасси
    11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Спортинг» Лиссабон на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Лиссабон — «Боруссия» Дортмунд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала 11 Февраля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Спортинг» Лиссабон

    Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 23-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала 11 баллов благодаря победам над «Лиллем» (2:0), «Штурмом» Грац (2:0) и «Манчестер Сити» (4:1), а также ничьим с ПСВ (1:1) и «Болоньей» (1:1).

    Спортинг — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура португальского первенства «Спортинг» Лиссабон на чужом поле сыграл вничью с «Порту» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции с отрывом в четыре очка от своего ближайшего преследователя «Бенфики», а также на восемь баллов третий в таблице «Порту».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Жени Катамо, Поте и Нуну Сантуш, дисквалифицирован — Юльманн.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Лиссабон ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, особенно если учесть текущие проблемы с игрой и результатами их соперника.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с шестью голами.

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 10-ю позицию, что и обеспечило ей выступление в стыковых матчах.

    Команда набрала 15 баллов благодаря победам над «Брюгге» (3:0), «Селтиком» (7:1), «Штурм» Грац (1:0), «Динамо» Загреб (3:0) и «Шахтером» (3:1).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на немецкое первенство, «Боруссия» Дортмунд на своем поле проиграла «Штутгарту» (1:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на 11-й позиции, лишь на четыре очка отставая от зоны еврокубков (топ-6).

    Не сыграют: травмированы — Нмеча, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Боруссия» Дортмунд проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на победу, тем не менее, они в то же время сулят неплохие перспективы на ничью, что будет хорошим результатом в первой встрече на чужом поле.

    Серу Гирасси — лучший бомбардир команды и текущего розыгрыша Лиги чемпионов с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Спортинга» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчей «Боруссии» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Боруссия» не проиграла при тотал больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.65, победа «Боруссии» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали обе команды. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев оба данных сценария не были реализованы, как результативность поединков гостей, так и их не лучшая оборона все же должны стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних их матчей.

    Ставка: «Боруссия» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.30

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    «Спортинг» Лиссабон — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 11.02.2025. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Спортинг» из Лиги чемпионов «Дортмунд»?
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