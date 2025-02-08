8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрала 23 очка и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию в национальном чемпионате и только на три пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А клуб в чужих стенах одержал победу над «Монцей» (1:0).

Перед этим коллектив потерял очки, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Венецией» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Сердар, Ливраменто, Фараони, Тенгстедт, Фресе, Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» проиграла лишь дважды при двух ничьих и одной победе.

Это сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее соперник явно превосходит их в классе.

Каспер Тенгстедт, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрала 47 баллов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает третью строчку в зоне главного еврокубка и на семь очков отстает от лидера «Наполи».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Италии клуб на своем поле потерпел поражение от «Болоньи» (0:1).

Перед этим коллектив из Бергамо в 23-м туре национального первенства довольствовался одним баллом, когда в своих стенах сыграл вничью с «Торино» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Колашинац, Карнесекки, Лукман, Коссуну, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они явно превосходят соперника, поэтому более чем способны выиграть.

Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А с 16-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Аталанты» забивали обе команды

в трех последних матчах «Аталанта» не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Вероны» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.08.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вероны».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.08