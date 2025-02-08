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    Вернется ли «Аталанта» к победам?

    «Верона» — «Аталанта». Гости не выиграли три последних матча, но вспомнят ли они об успеха сейчас? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.91

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Аталанта»
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    Матео Ретеги
    8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Февраля 2025 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 17:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрала 23 очка и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 13-ю позицию в национальном чемпионате и только на три пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Верона — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А клуб в чужих стенах одержал победу над «Монцей» (1:0).

    Перед этим коллектив потерял очки, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Венецией» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Сердар, Ливраменто, Фараони, Тенгстедт, Фресе, Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» проиграла лишь дважды при двух ничьих и одной победе.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее соперник явно превосходит их в классе.

    Каспер Тенгстедт, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрала 47 баллов и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда занимает третью строчку в зоне главного еврокубка и на семь очков отстает от лидера «Наполи».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертьфинала Кубка Италии клуб на своем поле потерпел поражение от «Болоньи» (0:1).

    Перед этим коллектив из Бергамо в 23-м туре национального первенства довольствовался одним баллом, когда в своих стенах сыграл вничью с «Торино» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Колашинац, Карнесекки, Лукман, Коссуну, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» ни разу не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они явно превосходят соперника, поэтому более чем способны выиграть.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Аталанты» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Аталанта» не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Вероны» — в 6.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.08.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Между тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Вероны».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.08

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    «Верона» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Аталанта» к победам?
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