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    Баски справятся с гостями из Жироны

    «Атлетик» — «Жирона». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 8 февраля 2025 года

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    «Атлетик»
    «Атлетико» из Бильбао на своем поле сыграет против «Жироны» в 23-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 8 февраля и начнется в 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 18:15 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Команда из города Бильбао с 41 зачетным баллом идет на четвертой строке в таблице и на восемь пунктов отстает от лидера.

    «Атлетик» выиграл 11 игр из 22 проведенных, восемь встреч свел вничью и три раза проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 33:20.

    Атлетик — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата Испании баски в Севилье расписали мировую с «Бетисом» со счетом 2:2. А перед этим они в основной сетке Лиги Европы в заключительном туре дома переиграли «Викторию Плзень» из Чехии 3:1 и пробились в плей-офф, а также в родных стенах поделили очки с «Леганесом» 0:0 в рамках Примеры.

    Не сыграют: Нападающий Альваро Джало находится в лазарете команды.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: За семь предыдущих поединков с учетом всех турниров «Атлетик» проиграл аж в трех случаях, но каждый раз уступая в кубковых соревнованиях. Еще два матча за это время «львы» выиграли трижды сыграли вничью. И отметим, что в Примере «Атлетик» не знает горечи поражений вот уже на протяжении 13 встреч подряд, добыв семь викторий и расписав шесть мировых исходов за данный отрезок.

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонская команда в таблице разместилась на седьмой позиции с 31 очками и от шестой еврокубковой строки отстает всего на пункт.

    «Жирона» выиграла девять матчей из 22 проведенных, четыре раза сыграла вничью и девять игр проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 31:30.

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    • Последние матчи: «Жирондинцы» смогли выиграть свой предыдущий проведенный поединок, одолев на своем поле в рамках Примеры «Лас-Пальмас» со счетом 2:1. Туром ранее они в чемпионате уступили в Мадриде 1:2 «Райо Вальекано», а между этими матчами уступили дома лондонскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в заключительной игре основного этапа Лиги чемпионов и не пробились в плей-офф.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

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    Состояние команды: «Жирона» вышла победителем из своей последней проведенной игры. И этой викторией команда прервала свою 4-матчевую серию из поражений во всех турнирах, но все эти фиаско были с минимальной разницей. В данный неудачный период каталонцы дважды уступали в чемпионате страны и дважды — в рамках Лиги чемпионов. А если брать во внимание только примеру, то там команда в минувших шести играх поровну поделила проигрыши и выигрыши.

    Статистика для ставок

    • У «Атлетика» в Примере 13-матчевая серия без фиаско, в которой было семь викторий

    • «Жирона» в шести предыдущих играх чемпионата по три раза уступала и побеждала

    • В первом круге «Жирона» дома переиграла «Атлетик» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Атлетика» букмекеры дают коэффициент 1.72. Ничья оценена в 3.75, а победа «Жироны» оценена в 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Обе команды обладают неплохим уровнем атаки и забивают почти в каждой игре. Ожидаем, что и сейчас они обменяются результативными ударами, как и в шести предыдущих очных противостояниях.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на викторию басков, у которых длительная серия без фиаско в чемпионате, да и дома они зачастую побеждали «Жирону».

    Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1) за 2.22.

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