7 февраля в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Начало игры — в 18:20 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Фейха», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» все никак не включится в чемпионскую гонку. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей в 18 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Криштиану Роналду и его партнеры разгромили «Аль-Васл» (4:0).

До того команда натужно одолела «Аль-Раед» (2:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Фатом» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аль-Наср» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» относительно результативно атакует. Команда настреляла 37 мячей в 18 поединках чемпионата Саудовской Аравии.

Матчи с «Аль-Фейхой» для команды исторически складываются успешно. В пяти очных поединках «Аль-Наср» обыгрывал оппонента.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда Роналду мотивирована подтянуться к лидерам.

«Аль-Фейха»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элите. Ныне она находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Фейха» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 18 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. Дома она не уступила «Аль-Таавуну» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Аль-Шабаба» (1:2). А вот поединок с «Аль-Холудом» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Фейха» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аль-Фейха» выглядит крайне нестабильно. Команда не побеждала в 2 своих последних поединках.

При этом «Аль-Фейха» явно не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла лишь 14 мячей в 18 матчах.

Последняя виктория над «Аль-Насром» была добыта еще 7 лет назад. А вот в двух последних очных встречах команда пропустила 7 мячей.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Команде непременно нужно рисковать, ведь зона вылета совсем рядом.

Статистика для ставок

«Аль-Фейха» в среднем забивает реже гола за матч

«Аль-Наср» победил в 4 последних матчах

«Аль-Фейха» проиграла «Аль-Насру» в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, да и оппонент в последних матчах выглядел бледновато.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20