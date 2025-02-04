4 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Блэкберн». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч КПР — «Блэкберн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КПР

Турнирное положение: «Рейнджеры» ходят в середняках второго по рангу английского дивизиона. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

При этом КПР отстает от топ-6 лишь на 6 зачетных баллов. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 39 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Рейнджеры» уступили «Миллуоллу» (1:2).

А вот до того команда проиграла еще и «Шеффилд Уэнсдей» (0:2). При этом поединок с «Халл Сити» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках КПР забил 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Лукас Андресен, Жан Целар, Карамоко Дембеле — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рейнджеры» в последних двух своих поединках потерпели поражения. Зато до того команда выиграла дважды кряду.

Матчи с «Блэкберном» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков КПР победил 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стремиться разжиться очками. Тем паче, «бродяги» нынче крайне нестабильны.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» бьются за попадание в стыки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Блэкберн» не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 30 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Бродяги» сумели одолеть «Престон» (2:1).

До того команда потерпели поражение от «Бристоль Сити» (1:2). Да и «Ковентри» «бродяги» уступили, что называется, по всем статьям (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Блэкберн» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Хейден Картер, Юки Охаши, Харри Пикеринг, Сондре Тронстед — травмированы.

Состояние команды: «Бродяги» проводят довольно-таки непростой отрезок. При этом команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

При этом «Блэкберн» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. А вот гандикап от 7 места составляет лишь один зачетный балл.

Неплохой сезон выдает Андреас Вайман. Австриец наколотил уже 6 мячей в Чемпионшипе, присовокупив к ним еще один ассист.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бродяги» постараются закрепиться в первой шестерке.

Статистика для ставок

«Рейнджеры» проиграли в 2 своих последних поединках

«Блэкберн» пропускает в среднем чуть реже гола за матч

«Рейнджеры» в среднем забивают чуть чаще раза за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Повышенная мотивация сохранить место в топ-6 и относительно надежные тылы станут главными слагаемыми победы «бродяг».

КПР имеет некоторые сложности в плане реализации, да и «бродягам» традиционно противостоит неудачно.

Ставка: Победа «Блэкберна» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00