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    Добудут ли «бродяги» три зачетных балла?

    КПР — «Блэкберн». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Блэкберн»
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    Андреас Вайман
    4 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Блэкберн». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч КПР — «Блэкберн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Февраля 2025 года

    Куинз Парк Рейнджерс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 22:45 Блэкберн Роверс

    Блэкберн Роверс

  • Англия. Кубок ФА
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    КПР

    Турнирное положение: «Рейнджеры» ходят в середняках второго по рангу английского дивизиона. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом КПР отстает от топ-6 лишь на 6 зачетных баллов. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 39 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Рейнджеры» уступили «Миллуоллу» (1:2).

    А вот до того команда проиграла еще и «Шеффилд Уэнсдей» (0:2). При этом поединок с «Халл Сити» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках КПР забил 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Лукас Андресен, Жан Целар, Карамоко Дембеле — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Рейнджеры» в последних двух своих поединках потерпели поражения. Зато до того команда выиграла дважды кряду.

    Матчи с «Блэкберном» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков КПР победил 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стремиться разжиться очками. Тем паче, «бродяги» нынче крайне нестабильны.

    «Блэкберн»

    Турнирное положение: «Бродяги» бьются за попадание в стыки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Блэкберн» не столь ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 30 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Бродяги» сумели одолеть «Престон» (2:1).

    До того команда потерпели поражение от «Бристоль Сити» (1:2). Да и «Ковентри» «бродяги» уступили, что называется, по всем статьям (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Блэкберн» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Хейден Картер, Юки Охаши, Харри Пикеринг, Сондре Тронстед — травмированы.

    Состояние команды: «Бродяги» проводят довольно-таки непростой отрезок. При этом команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

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    При этом «Блэкберн» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. А вот гандикап от 7 места составляет лишь один зачетный балл.

    Неплохой сезон выдает Андреас Вайман. Австриец наколотил уже 6 мячей в Чемпионшипе, присовокупив к ним еще один ассист.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Бродяги» постараются закрепиться в первой шестерке.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджеры» проиграли в 2 своих последних поединках

    • «Блэкберн» пропускает в среднем чуть реже гола за матч

    • «Рейнджеры» в среднем забивают чуть чаще раза за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: Повышенная мотивация сохранить место в топ-6 и относительно надежные тылы станут главными слагаемыми победы «бродяг».

    КПР имеет некоторые сложности в плане реализации, да и «бродягам» традиционно противостоит неудачно.

    Ставка: Победа «Блэкберна» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    КПР — «Блэкберн»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Добудут ли «бродяги» три зачетных балла?
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