«Эвертон» примет на своем поле «Лестер» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 1 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

Команда пребывает на 16-й позиции и на семь очков опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на шесть баллов своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 23-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Брайтоном» (1:0).

Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги коллектив также набрал максимум очков, когда также в домашних стенах обыграл «Тоттенхэм» с результатом 3:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Шермити, Макнил, Коулмэн, Калверт-Льюин, Ирогбунам, Броя и Мангала, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Эвертон» три раза выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, не говоря уже о ничьей, особенно если учесть фактор своего поля и текущие игровые проблемы соперника.

Илиман Ндиай — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с пятью голами.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам 23-х туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 17-ю позицию и только на один балл опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на шесть баллов отстает от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Премьер-лиги «Лисы» на чужом поле одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:1).

Ранее в 22-м туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда на своем поле оказался слабее «Фулхэма» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Ндиди, Хермансен, Рикардо Перейра и Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» проиграл семь раз при двух победах.

Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно на чужом поле против соперника, который сейчас набрал хороший ход.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда

в восьми из девяти последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Лестера» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.70, победа «Лестера» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Эвертона».

Ставка: только одна команда забьет за 2.20