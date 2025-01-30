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    «Лион» и «Лудогорец» не порадуют обилием голов

    «Лион» — «Лудогорец». Прогноз и ставка (к. 2.60) на футбол, Лига Европы, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лудогорец»
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    Александр Ляказетт — капитан «Лиона»
    30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Лион» на своем поле сыграет против «Лудогорца». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 23:00 Лудогорец

    Лудогорец

  • Лига Европы. Этап лиги
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    «Лион»

    Турнирное положение: французский гранд обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    В настоящий момент лионский коллектив имеет в своем активе 14 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.

    Лион — Лудогорец: коэффициенты букмекеров

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    Команда из одноименного города смогла забить 15 мячей, а пропустила всего 7.

    Последние матчи: лионцы в прошлых турах чемпионата страны сыграли вничью с «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0).

    До этого «дети» также уступили «Бресту» (1:2), но победили «Монпелье» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В Лиге Европы же команда из Лиона поделила очки с «Фенербахче» (0:0) и выиграла у «Айнтрахта» (3:2).

    Не сыграют: травмирован только Малик Фофана.

    Состояние команды: в Лиге Европы «Лион» уже выполнил главную задачу и пробился в плей-офф. Дальше уже все будет зависеть от жеребьевки и удачи, но подопечные Пьера Сажа могут пройти далеко.

    В чемпионате же команда находится в зоне еврокубков и только на четыре балла отстает от топ-3, поэтому вся борьба еще впереди. «Лион» в этом сезоне показывает добротный футбол.

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: команда из Разграда уже лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

    «Орлы» набрали всего 3 очка и идут на 33-й позиции в турнирной таблице.

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    • Разградский коллектив забил всего три мяча, а пропустил целых 10.

    Последние матчи: в Лиге Европы «Лудогорец» уступил «Мидтьюллану» (0:2) и сыграл вничью с «Алкмаром» (2:2).

    Также подопечные Георгия Дерменджиева победили «Ботев» (4:2) в чемпионате страны и ЦСКА 1948 (3:2) в Кубке Болгарии.

    Не сыграют: в лазарете находятся Квадво Дуа, Бернард Текпетей и Аслак Витри.

    Состояние команды: в Лиге Европы команда провалилась, в чемпионате уже имеет огромный отрыв от преследователей, поэтому сейчас «Лудогорец» только за Кубок Болгарии.

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    В целом же, команда является самой сильной в своей стране, а вот в еврокубках звезд не хватает. Она может вести подготовку к следующему сезону, поскольку чемпионат точно никуда не денется.

    Статистика для ставок

    • «Лудогорец» проиграл только 1 из последних 10 официальных матчей

    • «Лион» не может выиграть на протяжении 5 матчей во всех турнирах

    • Команды еще не играли между собой на официальном уровне

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.40, а победа «Лудогорца» — в 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: команды мало забивают в последнее время, поэтому ждем низовой матч.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.

    Прогноз: «Лион» сильнее, но думается, что если он и выиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа «Лудогорца» с форой+1,5 за 2.20.

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