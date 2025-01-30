30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Лион» на своем поле сыграет против «Лудогорца». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: французский гранд обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

В настоящий момент лионский коллектив имеет в своем активе 14 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.

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Команда из одноименного города смогла забить 15 мячей, а пропустила всего 7.

Последние матчи: лионцы в прошлых турах чемпионата страны сыграли вничью с «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0).

До этого «дети» также уступили «Бресту» (1:2), но победили «Монпелье» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В Лиге Европы же команда из Лиона поделила очки с «Фенербахче» (0:0) и выиграла у «Айнтрахта» (3:2).

Не сыграют: травмирован только Малик Фофана.

Состояние команды: в Лиге Европы «Лион» уже выполнил главную задачу и пробился в плей-офф. Дальше уже все будет зависеть от жеребьевки и удачи, но подопечные Пьера Сажа могут пройти далеко.

В чемпионате же команда находится в зоне еврокубков и только на четыре балла отстает от топ-3, поэтому вся борьба еще впереди. «Лион» в этом сезоне показывает добротный футбол.

«Лудогорец»

Турнирное положение: команда из Разграда уже лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Орлы» набрали всего 3 очка и идут на 33-й позиции в турнирной таблице.

Разградский коллектив забил всего три мяча, а пропустил целых 10.

Последние матчи: в Лиге Европы «Лудогорец» уступил «Мидтьюллану» (0:2) и сыграл вничью с «Алкмаром» (2:2).

Также подопечные Георгия Дерменджиева победили «Ботев» (4:2) в чемпионате страны и ЦСКА 1948 (3:2) в Кубке Болгарии.

Не сыграют: в лазарете находятся Квадво Дуа, Бернард Текпетей и Аслак Витри.

Состояние команды: в Лиге Европы команда провалилась, в чемпионате уже имеет огромный отрыв от преследователей, поэтому сейчас «Лудогорец» только за Кубок Болгарии.

В целом же, команда является самой сильной в своей стране, а вот в еврокубках звезд не хватает. Она может вести подготовку к следующему сезону, поскольку чемпионат точно никуда не денется.

Статистика для ставок

«Лудогорец» проиграл только 1 из последних 10 официальных матчей

«Лион» не может выиграть на протяжении 5 матчей во всех турнирах

Команды еще не играли между собой на официальном уровне

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.40, а победа «Лудогорца» — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: команды мало забивают в последнее время, поэтому ждем низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.

Прогноз: «Лион» сильнее, но думается, что если он и выиграет, то сделает это минимально.

Ставка: победа «Лудогорца» с форой+1,5 за 2.20.