Лион
Лудогорец
«Лион»
Турнирное положение: французский гранд обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.
В настоящий момент лионский коллектив имеет в своем активе 14 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице.
Лион — Лудогорец: коэффициенты букмекеров
Команда из одноименного города смогла забить 15 мячей, а пропустила всего 7.
Последние матчи: лионцы в прошлых турах чемпионата страны сыграли вничью с «Нантом» (1:1) и «Тулузой» (0:0).
До этого «дети» также уступили «Бресту» (1:2), но победили «Монпелье» (1:0).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
В Лиге Европы же команда из Лиона поделила очки с «Фенербахче» (0:0) и выиграла у «Айнтрахта» (3:2).
Не сыграют: травмирован только Малик Фофана.
Состояние команды: в Лиге Европы «Лион» уже выполнил главную задачу и пробился в плей-офф. Дальше уже все будет зависеть от жеребьевки и удачи, но подопечные Пьера Сажа могут пройти далеко.
В чемпионате же команда находится в зоне еврокубков и только на четыре балла отстает от топ-3, поэтому вся борьба еще впереди. «Лион» в этом сезоне показывает добротный футбол.
«Лудогорец»
Турнирное положение: команда из Разграда уже лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
«Орлы» набрали всего 3 очка и идут на 33-й позиции в турнирной таблице.
Разградский коллектив забил всего три мяча, а пропустил целых 10.
Последние матчи: в Лиге Европы «Лудогорец» уступил «Мидтьюллану» (0:2) и сыграл вничью с «Алкмаром» (2:2).
Также подопечные Георгия Дерменджиева победили «Ботев» (4:2) в чемпионате страны и ЦСКА 1948 (3:2) в Кубке Болгарии.
Не сыграют: в лазарете находятся Квадво Дуа, Бернард Текпетей и Аслак Витри.
Состояние команды: в Лиге Европы команда провалилась, в чемпионате уже имеет огромный отрыв от преследователей, поэтому сейчас «Лудогорец» только за Кубок Болгарии.
В целом же, команда является самой сильной в своей стране, а вот в еврокубках звезд не хватает. Она может вести подготовку к следующему сезону, поскольку чемпионат точно никуда не денется.
Статистика для ставок
- «Лудогорец» проиграл только 1 из последних 10 официальных матчей
- «Лион» не может выиграть на протяжении 5 матчей во всех турнирах
- Команды еще не играли между собой на официальном уровне
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.40, а победа «Лудогорца» — в 11.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.
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Прогноз: команды мало забивают в последнее время, поэтому ждем низовой матч.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.
Прогноз: «Лион» сильнее, но думается, что если он и выиграет, то сделает это минимально.
Ставка: победа «Лудогорца» с форой+1,5 за 2.20.