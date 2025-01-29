29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Селтик». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в нынешней Лиге чемпионов выступают довольно успешно. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» в 7 турах набрала 13 очков. А вот атака команды привычно выглядит не столь ярко, настреляв всего 9 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «вилланы» потеряли два очка. Команда не сумела одолеть «Вест Хэм» (1:1).

При этом «Астон Вилла» чуть ранее уступила «Монако» (0:1). А вот до того команда расписала мировую с «Арсеналом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Росс Баркли, По Торрес — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Вилланы» ныне переживают крайне сложный период. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Вообще, «Астон Вилла» имеет весьма надежные тылы. В 7 поединках основного раунда Лиги чемпионов англичане пропустили всего 4 мяча.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. «Вилланы» мечтают запрыгнуть в топ-8.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Селтик» в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота «кельты» пропустили 10 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Кельты» нанесли поражение «Янг Бойз» (1:0).

При этом до того команда переиграла «Килмарнок» (2:1). А вот поединок с «Данди» завершился боевым паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Джеймс Форрест — травмирован. Дайзен Маэда — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Кельты» уже точно окажутся среди 24 лучших клубов турнира. Между тем, шотландцы теоретически могут запрыгнуть в топ-8.

В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 зачетных баллов.

В кадровом плане «Селтик» выглядит довольно выгодно. А вот атака команды в Лиге чемпионов не блистает, забивая в среднем чуть чаще раза за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кельты» будут искать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в Лиге чемпионов в среднем забивают чаще гола за матч

«Вилланы» в Лиге чемпионов пропустили всего 4 мяча в 7 поединках

«Селтик» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Вилланы» всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

Англичане в Лиге чемпионов отнюдь не преуспевают в плане реализации, да и «Селтик» выглядит весьма монолитно.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме победит «Астон Вилла».

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.05