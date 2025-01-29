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    Астон Вилла — Селтик: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.50. 29.01.2025

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Селтик»
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    Кего Фурухаси
    29 января в 8-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Селтик». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:00 Селтик

    Селтик

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» в нынешней Лиге чемпионов выступают довольно успешно. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Астон Вилла» в 7 турах набрала 13 очков. А вот атака команды привычно выглядит не столь ярко, настреляв всего 9 мячей.

    Астон Вилла — Селтик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «вилланы» потеряли два очка. Команда не сумела одолеть «Вест Хэм» (1:1).

    При этом «Астон Вилла» чуть ранее уступила «Монако» (0:1). А вот до того команда расписала мировую с «Арсеналом» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Росс Баркли, По Торрес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Вилланы» ныне переживают крайне сложный период. Команда не побеждает 3 матча кряду.

    Вообще, «Астон Вилла» имеет весьма надежные тылы. В 7 поединках основного раунда Лиги чемпионов англичане пропустили всего 4 мяча.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. «Вилланы» мечтают запрыгнуть в топ-8.

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Кельты» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Селтик» в 7 поединках Лиги чемпионов отличился 11 забитыми мячами. А вот в свои ворота «кельты» пропустили 10 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Кельты» нанесли поражение «Янг Бойз» (1:0).

    При этом до того команда переиграла «Килмарнок» (2:1). А вот поединок с «Данди» завершился боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Селтик» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Джеймс Форрест — травмирован. Дайзен Маэда — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Кельты» уже точно окажутся среди 24 лучших клубов турнира. Между тем, шотландцы теоретически могут запрыгнуть в топ-8.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 зачетных баллов.

    В кадровом плане «Селтик» выглядит довольно выгодно. А вот атака команды в Лиге чемпионов не блистает, забивая в среднем чуть чаще раза за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кельты» будут искать свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в Лиге чемпионов в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Вилланы» в Лиге чемпионов пропустили всего 4 мяча в 7 поединках

    • «Селтик» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Вилланы» всеми силами бьются за попадание в первую восьмерку, и явно будут активно атаковать.

    Англичане в Лиге чемпионов отнюдь не преуспевают в плане реализации, да и «Селтик» выглядит весьма монолитно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме победит «Астон Вилла».

    Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.05

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    «Астон Вилла» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.01.2025. Прогнозы на футбол. Голепад на «Вилла Парк»?!
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