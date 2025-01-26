Реал Сосьедад
Хетафе
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: сейчас команда Иманоля Альгуасиля идет на 7-й позиции в таблице Примеры с 28 очками.
Последние матчи: в матче Лиги Европы «Реал Сосьедад» уступил в гостях итальянскому «Лацио» со счетом 1:3. Уже к 34-й минуте соперник выигрывал с разницей в три мяча.
Реал Сосьедад — Хетафе: коэффициенты букмекеров
При этом баски остались на 30-й минуте в меньшинстве после удаления Муньоса.
Единственное, что они смогли сделать после перерыва, это забить гол престижа в исполнении Барренечеа.
Ранее было поражение в чемпионате от «Валенсии» (0:1) и победа в Кубке Испании над «Райо Вальекано» (3:1).
Не сыграют: травмирован — Траоре (з).
Состояние команды: после зимней паузы «Реал Сосьедад» одержал серию побед, но в последнее время команду преследуют неудачи, что немного сказалось на турнирном положении.
Тем не менее, постепенно подопечные Альгуасиля возвращают себе былые кондиции и показывают все более качественный и слаженный футбол, местами напоминающий образец прошлого сезона.
«Хетафе»
Турнирное положение: после 20 туров «Хетафе» идет на 16-й позиции в таблице Ла Лиги с 20 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Хосе Бордаласа сенсационно сыграла на своем поле вничью с «Барселоной» (1:1). Несмотря на быстрый гол в дебюте встречи, «Хетафе» не рассыпался, а быстро пришел в себя.
Уже на 34-й минуте лидер команда Арамбарри смог сравнять счет. Второй тайм проходил под диктовку соперника, но «Хетафе» смог выстоять и забрать столь ценное для себя очко.
До этого была победа в Кубке Испании над «Понтеведрой» (1:1) и успех с «Лас-Пальмасом» (2:1) в Ла Лиге.
Не сыграют: под вопросом участие Арамбарри (п) и Ньома (п).
Состояние команды: в последнее время в игре «Хетафе» наметился некий прогресс, и он не проигрывает во всех турнирах на протяжении уже четырех матчей.
Но все равно игра в атаке оставляет желать лучшего, моментов создается очень мало, а знаменитый прессинг Бордаласа тщательно изучен и не всегда работает.
Статистика для ставок
- В первом круге была зафиксирована нулевая ничья (0:0)
- В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» выиграл дома (4:3), а на выезде была ничья (1:1)
- В позапрошлом сезоне «Хетафе» выиграл дома (2:1), но уступил в гостях (0:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Реал Сосьедад» дают 1,80, а на «Хетафе» — 6,20, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 1,5 идет за 2,23, а тотал больше 1,5 можно взять за 1,70.
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Прогноз: на своем поле «Реал Сосьедад» играет всегда гораздо увереннее, поэтому должен прервать свою серию неудач.
Потерь в составе хозяев нет, команда привыкла выступать в плотном графике и имеет большую скамейку. За «Хетафе» же, скорее всего, не сыграет в этой встрече лидер Арамбарри, получивший повреждение.
Основная ставка: победа «Реал Сосьедад» за 1,80.
Прогноз: также можно поставить на более рискованный исход в первые 45 минут.
Дополнительная ставка: победа «Реал Сосьедад» в первом тайме за 2,60.