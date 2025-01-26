В 19-м туре чемпионата Германии по футболу «Хоффенхайм» дома сыграет против «Айнтрахта» из Франкфурта. Поединок, который пройдет 26 января в Зинсхайме, начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: С 17 набранными очками данный коллектив находится на 15 строке в таблице и всего на три пункта опережает опасную зону.

«Хоффенхайм» смог выиграть всего четыре поединка из 18 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей — 23:35.

Последние матчи: Накануне данного поединка «деревенские» дома проиграли английскому «Тоттенхэму» со счетом 2:3 в основной сетке Лиги Европы и имеют только минимальные шансы на выход в плей-офф. В предыдущей же игре чемпионата Германии они в гостях одолели «Хольштайн Киль» со счетом 3:1, прервав тем самым серию из трех фиаско кряду в рамках Бундеслиги.

Не сыграют: У команды есть некоторые проблемы с составом.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Хоффенхайм» смог выиграть свой минувший поединок в чемпионате Германии, одолев одного из аутсайдеров лиги. Перед этим же «сине-белые» в рамках Бундеслиги не побеждали на протяжении шести встреч, уступив за это время в четырех случаях и расписав два мировых исхода. Всего же в отрезке 11 предыдущих игр во всех соревнованиях коллектив смог отпраздновать лишь одну викторию при семи фиаско и трех ничьих.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Коллектив из Франкфурта с 36 очками сейчас идет на третьей строке. От второй она отстает на пять пунктов, а ближайшего преследователя обходит на четыре балла.

«Айнтрахт» отпраздновал 11 викторий в 18 играх, три встречи свел вничью и четыре поединка проиграл, разница мячей — 42:24.

Последние матчи: «Орлы» превосходно провели свои все четыре поединка в новом году, выиграв их все. Сперва они в рамках чемпионата поочередно одолели 1:0 «Санкт-Паули» в гостях, а также 2:0 «Боруссию» Д и «Фрайбург» 4:1 дома. А затем они обыграли в родных стенах венгерский «Ференцварош» 2:0 в Лиге Европы и уже точно сыграют в плей-офф турнира.

Не сыграют: Защитники Аурель Аменда и Тута из-за травм пропустят эту игру.

Состояние команды: «Айнтрахт» отлично отыграл во всех четырех поединках 2025 года, выиграв их все. За данный период коллектив отпраздновал четыре виктории в Бундеслиги и раз выиграл в рамках Лиги Европы. Причем за все это время команда пропустила лишь один гол при девяти забитых. Однако до этого у нее была 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой была одна мировая и четыре фиаско. Непосредственно в Бундеслиге в данном отрезке коллектив раз сыграл вничью и дважды проиграл.

Статистика для ставок

У «Хоффенхайма» только одна виктория за предыдущие 11 игр во всех турнирах

«Айнтрахт» выиграл все четыре поединка в 2025 году

«Айнтрахт» выиграл у «Хоффенхайма» в трех предыдущих очных противостояниях с одинаковым счетом по 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Айнтрахт» букмекеры дают коэффициент 2.26. Ничья оценена в 3.60, а победа «Хоффенхайма» оценена в 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.22 соответственно.

Прогноз: В первую очередь здесь ставим на верховой исход, ведь и в играх между собой, да и в своих предыдущих поединках вообще, эти команды забивают немало.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.11.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на викторию «Айнтрахта», который набрал в новом году прекрасную форму и плюс к этому отлично играет против «Хоффенхайма» в последнее время.

Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.26.