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    Удачная гастроль «Болоньи»?

    «Эмполи» — «Болонья». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия A, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Болонья»
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    «Болонья»
    25 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Января 2025 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 22:45 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Синие» всеми силами сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице Серии A.

    При этом «Эмполи» на один зачетный балл опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 21 матче.

    Эмполи — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Интеру» (1:3).

    До того команда потерпела поражение от нестабильного «Лечче» (1:3). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Венецию» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Эмполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Фаустино Анджорин, Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Синие» не побеждали в шести своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не дотягивает и до гола за матч.

    Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются непросто. В пяти очных поединках «Эмполи» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться от опасной зоны. Вот только команде срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Борзые» на всех парах несутся в зону еврокубков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Болонья» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Борзые» в Лиге чемпионов переиграли «Боруссию» Д (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Монце» (3:1). А вот поединок с «Интером» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Мишель Эбишер, Лоренцо Де Сильвестри, Бенжамин Домингес, Рикардо Орсолини — травмированы.

    Состояние команды: «Борзые» победили в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

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    При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда только сейчас обретает столь нужную стабильность.

    В кадровом плане у команды нынче крайне непростая ситуация. Несколько игроков основной обоймы угодили в лазарет.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Борзые» явно намерены запрыгнуть в топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» не проигрывала в 4 своих последних матчах

    • «Борзые» победили в 2 своих последних поединках

    • «Эмполи» не побеждает 6 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Болонья» набирает обороты, победив в двух своих последних матчах.

    «Борзые» намереваются подняться в первую шестерку, да и «Эмполи» нынче переживает явный кризис жанра.

    Ставка: Победа «Болоньи» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Эмполи» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Болоньи»?
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