25 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Синие» всеми силами сражаются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице Серии A.

При этом «Эмполи» на один зачетный балл опережает зону вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 21 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Интеру» (1:3).

До того команда потерпела поражение от нестабильного «Лечче» (1:3). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Венецию» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну ничью. В этих поединках «Эмполи» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Фаустино Анджорин, Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Синие» не побеждали в шести своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не дотягивает и до гола за матч.

Матчи с «Болоньей» для команды традиционно складываются непросто. В пяти очных поединках «Эмполи» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться от опасной зоны. Вот только команде срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» на всех парах несутся в зону еврокубков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» лишь по дополнительным показателям отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Борзые» в Лиге чемпионов переиграли «Боруссию» Д (2:1).

До того команда нанесла поражение «Монце» (3:1). А вот поединок с «Интером» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Мишель Эбишер, Лоренцо Де Сильвестри, Бенжамин Домингес, Рикардо Орсолини — травмированы.

Состояние команды: «Борзые» победили в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда только сейчас обретает столь нужную стабильность.

В кадровом плане у команды нынче крайне непростая ситуация. Несколько игроков основной обоймы угодили в лазарет.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в обороне. «Борзые» явно намерены запрыгнуть в топ-6.

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывала в 4 своих последних матчах

«Борзые» победили в 2 своих последних поединках

«Эмполи» не побеждает 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Болонья» набирает обороты, победив в двух своих последних матчах.

«Борзые» намереваются подняться в первую шестерку, да и «Эмполи» нынче переживает явный кризис жанра.

Ставка: Победа «Болоньи» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30