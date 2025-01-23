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    ПАОК ждет форменное разочарование

    ПАОК — «Славия» Прага. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига Европы, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Славия» Прага
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    Магомед Оздоев
    23 января в 7-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Славия» Прага. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Славия» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 23 Января 2025 года

    ПАОК

  • Салоники
    •  ПАОК 23:00 Славия П

    Славия П

  • Прага
    •

    ПАОК

    Турнирное положение: Греки в нынешней Лиге Европы выступают не столь ярко. Нынче команда пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

    При этом ПАОК в 6 стартовых турах набрал 7 очков. А вот оборона команды выглядит не столь монолитно, дав результативный сбой 8 раз.

    ПАОК — Славия П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла всего один балл. Ничья с «Арисом» вышла безголевой.

    При этом ПАОК чуть ранее уступил «Волосу» (1:2). А вот до того команда вылетела из Кубка Греции, в овертайме уступив АЕКу.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Омар Колли, Андрия Живкович, Деян Ловрен, Томас Мург — травмированы. Мади Камара — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Греки постараются сохранить место в топ-24. Команда постарается сыграть как можно надежнее в обороне.

    Вообще, ПАОК традиционно сложно противостоит «Славии». Из двух очных поединков команда по разу победила и уступила.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться фактором своего поля. Да и Федору Чалову пока все никак не удается преуспеть в плане реализации.

    «Славия» Прага

    Турнирное положение: Пражане нынешний сезон проводят недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 29 месте турнирной таблицы.

    Причем «Славия» Прага в 6 поединках Лиги Европы отличилась 5 забитыми мячами. А вот в свои ворота чехи пропустили 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Пражане минимально переиграли «Филадельфию Юнион».

    При этом до того команда подписала мировую с «Ракувом» (2:2). Вот только поединок с «Теплице» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Славия» Прага добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Ян Борил, Степан Чалоупек, Томаш Хоры, Томаш Холеш, Лукаш Провод, Иван Шранц, Ондржей Змрзлы — травмированы.

    Состояние команды: Пражане не проигрывали в двух своих последних матчах. А вот в Лиге Европы команда всеми силами постарается угодить в топ-24.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 7 очков.

    В кадровом плане «Славия» Прага имеет огромные проблемы. Сразу несколько ведущих исполнителей угодили в клубный лазарет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже без ряда ведущих игроков чехи явно будут рисковать.

    Статистика для ставок

    • «Славия» Прага не проигрывала в 2 своих последних матчах

    • «Славия» Прага в Лиге Европы забивает в среднем реже гола за матч

    • ПАОК не побеждал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

    Прогноз: Чехи в последних матчах выглядели прилично, и даже без ряда ведущих игроков будут активно атаковать.

    Греки в последних матчах явно не преуспевали, да и вообще, частенько допускают простейшие ошибки у своих ворот.

    Ставка: Победа «Славии» Прага за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    ПАОК — «Славия» Прага: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 23.01.2025. Прогнозы на футбол. ПАОК ждет форменное разочарование
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