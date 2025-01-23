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    «Акрон» быстро добьётся своего

    «Акрон» — «Родина». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Родина»
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    Артем Дзюба
    23 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Родина». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы проводят лучший сезон в своей истории. Нынче команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Акрон» всего на 4 очка отстает от 7 позиции. А вот забила команда 22 мяча в 18 матчах российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Тольяттинцы сенсационно переиграли «Зенит» (2:1).

    При этом «Акрон» до того минимально одолел «Оренбург». А вот немногим ранее команда в Кубке России обыграла «Шинник» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тольяттинцы осенне-зимний цикл провели весьма продуктивно. А вот в 18 поединках чемпионата команда пропустила 34 мяча.

    При этом «Акрон» традиционно успешно противостоит «Родине». Из четырех очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Артем Дзюба и его партнеры наверняка будут действовать агрессивно.

    «Родина»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проваливает. Москвичи пребывают на 12 месте в первом дивизионе.

    Причем «Родина» в 21 поединках первенства настреляла всего 19 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 22 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке москвичи потерпели неудачу. Команда с боем уступила «Ростову» (2:3).

    При этом до того команда по всем статьям проиграла «Нефтехимику» (0:3). Да и встреча с «Балтикой» также завершилась коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи до зимней паузы выглядели крайне бледно. Вот только команда проиграла уже в 4 своих последних поединках.

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    Причем «Родина» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и вряд ли команде удастся реально претендовать на повышение в классе.

    Москвичи уже начали серию контрольных поединков. Тем не менее, до оптимальных кондиций команде еще очень далеко.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс в межсезонье москвичи уже потеряли нескольких ведущих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Москвичи проиграли в 4 своих последних матчах

    • «Акрон» выиграл в 3 своих последних поединках

    • Москвичи в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 2.82, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Дзюба и компания наверняка начнут поединок максимально активно в атаке.

    Тольяттинцы превосходят соперника в классе, к тому же «Родина» в межсезонье понесла ряд кадровых потерь.

    Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.78

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