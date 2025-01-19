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    «Реймс» продлит ужасную серию «Гавра»?

    «Реймс» — «Гавр». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 19 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Гавр»
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    «Реймс»
    19 января в 18-м туре французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле примет «Гавр». Начало поединка запланировано на 19:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Января 2025 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 19:15 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: Этот клуб с 20 набранными очками идет на 12 месте в таблице, опережая всего на четыре пункта красную зону.

    «Реймс» выиграл пять матчей из 17 проведенных, пять раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, забил 23 гола, а пропустил на два мяча больше.

    Реймс — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Красно-белые» в своем предыдущем проведенном поединке, который прошел вна прошлых выходных, проиграли в домашней встрече «Ницце» со счетом 2:4. А туром ранее они в гостях уступили «Сент-Этьену» со счетом 1:3, прервав на тот момент серию из двух мировых по 0:0 со «Страсбургом» на выезде с «Монако» дома.

    Не сыграют: Мохамед Дарами и Реда Хадра — травмированы.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Реймс» в рамках чемпионата Франции не побеждает на протяжении пяти последних встреч, трижды уступив за это время и расписав две мировые, забив за данный отрезок только три гола и два из них в прошлом своем поединке. Выиграть же в чемпионате страны команда смогла только раз за предыдущие десять поединков при шести проигрышах и трех ничейных исходах.

    «Гавр»

    Турнирное положение: С 12 зачетными пунктами нормандский коллектив разместился на предпоследней строке в таблице, отставая от безопасной позиции на четыре балла.

    «Гавр» в текущем первенстве выиграл четыре поединка и 13 раз терпел фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 13:36.

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    • Последние матчи: «Темно-синие» в своем минувшем поединке чемпионата на своем поле потерпели поражение от «Ланса» со счетом 1:2. В двух же предыдущих встречах они дважды уступили крупно — 0:3 дома «Страсбургу» и 1:5 на выезде «Марселю».

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

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    Состояние команды: Сейчас у «Гавра» 6-матчевая серия из поражений с учетом всех турниров. В чемпионате за данный период команда провела пять игр, уступив в двух случаях всухую и в трех играх отметившись по голу. Пропустили же норманцы в этом отрезке аж 13 мячей. Последний раз в рамках Лиги 1 они брали очки еще в конце ноября, одолев тогда в гостевой встрече «Нант» 2:0.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» дома в текущем чемпионате выиграл лишь две игры из восьми при трех ничьих и трех фиаско

    • «Гавр» в гостях в этом чемпионате дважды победил и шесть раз уступал

    • «Реймс» выиграл у «Гавра» в четырех последних очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реймса» — 1.70, победа «Гавра» — 5.54, ничья — 4.06.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что в поединке двух команд из нижней части таблицы виктория будет за «Реймсом», который этот сезон проводит лучше «Гавра», а и к тому же отлично в последнее время играет против нормандцев.

    Рекомендуемая ставка: победа «Реймса» с форой (-1) за 2.16.

    Прогноз: И ожидаем, что поединок получится не скучным и оба коллектива смогут хоть по разу огорчить друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.96.

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    «Реймс» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. «Реймс» продлит ужасную серию «Гавра»?
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