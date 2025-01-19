19 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Венеция». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы всеми силами бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 15 место турнирной таблицы.

При этом «Парма» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 раз в 20 матчах Серии А.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Пармезанцы минимально уступили «Дженоа».

До того команда расписала сухой паритет с «Торино». При этом чуть ранее пармезанцы нанесли поражение «Монце» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Парма» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Габриэль Шарпентье — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Пармезанцы не забивали в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды немного превышает гол за матч.

Матчи против «Венеции» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Парма» победила трижды при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться из опасной зоны. Вот только пармезанцам срочно необходимо прибавлять в плане надежности собственных тылов.

«Венеция»

Турнирное положение: Венецианцы сражаются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Венеция» в 20 матчах отправила всего 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Венецианцы минимально уступили «Интеру».

До того команда не смогла одолеть «Эмполи» (1:1). А вот поединок с мощным «Наполи» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Альфред Дункан, Михаэль Свобода — травмированы. Франческо Дзампано — дисквалифицирован.

Состояние команды: Венецианцы на 5 зачетных пунктов отстают от спасительного 17 места. Да и сериал без побед составляет уже 3 матча.

При этом «Венеция» с натугой, но все же набирает очки. Вот только средняя результативность не достигает и гола за матч.

А вот пропускают венецианцы многовато. Да и лазарет все никак не опустеет, притом, что состав команды по именам никак не назовешь столь грозным.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Венецианцы способны найти бреши в обороне такого же нестабильного соперника.

Статистика для ставок

Пармезанцы не забивали в 2 своих последних матчах

Венецианцы не могут победить 3 матча кряду

«Венеция» проиграла «Парме» в двух последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Венецианцы крайне нестабильны, к тому же уступили «Парме» в двух последних очных поединках.

Пармезанцы стабильностью не блещут, однако в родных стенах обязаны обыгрывать прямого конкурента в борьбе за выживание.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10