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    «Парма» переиграет венецианцев

    «Парма» — «Венеция». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 19 января 2025 года

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    Валентин Михэйлэ
    19 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Венеция». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2025 года

    Парма

  • Парма
    •  Парма 17:00 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •

    «Парма»

    Турнирное положение: Пармезанцы всеми силами бьются за выживание в элите. На данный момент команда занимает 15 место турнирной таблицы.

    При этом «Парма» лишь на один зачетный пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 раз в 20 матчах Серии А.

    Парма — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Пармезанцы минимально уступили «Дженоа».

    До того команда расписала сухой паритет с «Торино». При этом чуть ранее пармезанцы нанесли поражение «Монце» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Парма» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Габриэль Шарпентье — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Пармезанцы не забивали в двух своих последних поединках. А вот средняя результативность команды немного превышает гол за матч.

    Матчи против «Венеции» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Парма» победила трижды при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются отдалиться из опасной зоны. Вот только пармезанцам срочно необходимо прибавлять в плане надежности собственных тылов.

    «Венеция»

    Турнирное положение: Венецианцы сражаются за сохранение прописки в Серии А. Ныне команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Причем «Венеция» в 20 матчах отправила всего 18 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела разжиться очками. Венецианцы минимально уступили «Интеру».

    До того команда не смогла одолеть «Эмполи» (1:1). А вот поединок с мощным «Наполи» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» добыла одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Альфред Дункан, Михаэль Свобода — травмированы. Франческо Дзампано — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Венецианцы на 5 зачетных пунктов отстают от спасительного 17 места. Да и сериал без побед составляет уже 3 матча.

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    При этом «Венеция» с натугой, но все же набирает очки. Вот только средняя результативность не достигает и гола за матч.

    А вот пропускают венецианцы многовато. Да и лазарет все никак не опустеет, притом, что состав команды по именам никак не назовешь столь грозным.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Венецианцы способны найти бреши в обороне такого же нестабильного соперника.

    Статистика для ставок

    • Пармезанцы не забивали в 2 своих последних матчах

    • Венецианцы не могут победить 3 матча кряду

    • «Венеция» проиграла «Парме» в двух последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Венецианцы крайне нестабильны, к тому же уступили «Парме» в двух последних очных поединках.

    Пармезанцы стабильностью не блещут, однако в родных стенах обязаны обыгрывать прямого конкурента в борьбе за выживание.

    Ставка: Победа «Пармы» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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