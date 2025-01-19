19 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Интер» Майами и «Америка». Начало игры — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Майами — «Америка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер» Майами

Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат США провела не столь ярко. В плей-офф она остановилась на стадии 1/8 финала.

При этом «Интер» Майами выиграл регулярный чемпионат в Восточной конференции. В 34 матчах команда набрала 74 очка.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Клуб из Майами уступил «Атланте» (2:3).

При этом «Интер» Майами до того потерпел поражение от той же «Атланты» (1:2). А вот немногим ранее команда одолела этого соперника (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интер» Майами имеет некоторые проблемы с надежностью своих тылов. В 34 поединках своего чемпионата команда пропустила 49 мячей.

При этом «Интер» Майами имеет весьма яркий подбор атакующих исполнителей. Один только неувядающий Лионель Месси чего стоит!

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Месси и его компания наверняка устроят у ворот соперника настоящую круговерть.

«Америка»

Турнирное положение: «Америка» только стартовала в своем чемпионате. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Америка» в двух турах набрала 4 зачетных балла. Вот только в двух поединках чемпионата Мексики команда настреляла лишь 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Америка» не смогла переиграть «Тихуану» (1:1).

При этом до того команда минимально одолела «Керетаро». А вот встреча с «Монтерреем» принесла паритет (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Америка» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мексиканцы имеют достаточно надежные тылы. Вот только команде нужно прибавлять в плане реализации.

Причем «Америка» имеет достаточно приличный подбор игроков во всех линиях. Да и не проигрывает команда уже более двух месяцев.

Мексиканцы только начали выступления в своем чемпионате. Так что до оптимальных кондиций команде еще очень далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Мексиканцы постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент давненько находится без игровой практики.

Статистика для ставок

Клуб из Майами проиграл в 2 своих последних поединках

«Америка» забивает в среднем примерно гол за матч

Мексиканцы не проигрывают уже больше 2 месяцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» Майами — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Америка» имеет огромные проблемы в плане реализации, зато в плане игровой практики имеет преимущество над оппонентом.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, и наверняка преуспеют у ворот мексиканцев.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20