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    «Жирону» вновь ждет удача в игре с «Севильей»?

    «Жирона» — «Севилья». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 января 2025 года

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    «Жирона»
    18 января в 20-м туре испанской Примеры «Жирона» в родных стенах сразится с «Севильей». Начало поединка запланировано на 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 16:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •
    hor LiveSport.Ru,https://www.livesport.ru/

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонская команда в таблице разместилась на восьмой позиции с 28 очками и шестой еврокубковой строки отстает на два пункта.

    «Жирона» выиграла восемь матчей из 19 проведенных, четыре раза сыграла вничью и семь игр проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 27:25.

    Жирона — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Жирондинцы» отлично провели своих два предыдущих поединка, оба их выиграв с сухим счетом. Еще в конце прошлого года они в родных стенах разгромили «Вальядолид» со счетом 3:0, а в первом поединке 2025 года в гостях минимально выиграли у «Алавеса» — 1:0.

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    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Жирона» вышла победителем из своих двух предыдущих встреч в рамках чемпионата. Правда, оба раза удалось выиграть у команд из нижней части турнирки. А до этого каталонцы имели 6-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров, в которой дважды сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Непосредственно в Примере в данном отрезке коллектив дважды уступали и один поединок свел вничью.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Андалузский коллектив с 23 очками идет на 13 строке в таблице Примеры и от шестой еврокубковой позиции отстает на семь пунктов.

    «Севилья» выиграла шесть матчей из 19 проведенных, пять раз сыграла вничью и потерпела восемь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 21:28.

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    • Последние матчи: «Нервионцы» в прошлом туре на своей территории поделили очки с аутсайдером «Валенсией», сыграв вничью со счетом 1:1. А перед этим они уступили в двух встречах кряду, проиграв со счетом 2:4 в Мадриде «Реалу» в рамках Примеры и были разгромлены «Альмерией» из Сегунды 1:4 в Кубке страны.

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    Состояние команды: «Севилья» за пять своих предыдущих матчей во всех соревнованиях проиграла аж в трех из них, причем дважды за это время в чемпионате. Также в этом отрезке коллектив отпраздновал одну домашнюю минимальную викторию и расписал одну мировую. Всего же за восемь минувших встреч в рамках Примеры андалузцы уступили в четырех случаях при двух мировых исходах и двух викторий, добытых на своем поле.

    Статистика для ставок

    • «Жирона» дома в чемпионате выиграла три из четырех предыдущих игр при одном фиаско

    • «Севилья» в гостях в рамках Примеры проиграла пять из семи минувших игр при одной победе и ничьей

    • «Жирона» выиграла у «Севильи» в шести последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге дома — 5:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жироны» — 1.91, победа «Севильи» — 4.25, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: В данном поединке прогнозируем викторию «Жироны», ведь она превосходно играет против «Севильи» в последнее время, да и в целом в текущем чемпионате смотрится предпочтительнее, особенно на воем поле.

    Рекомендуемая ставка: победа «Жироны» за 1.91.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой исход, так как данные команды зачастую между собой играют результативно, да и своих предыдущих поединках часто выдавали верхи.

    Ставка: ТБ 2,5 1.96.

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    «Жирона» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. «Жирону» вновь ждет удача в игре с «Севильей»?
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