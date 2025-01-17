В рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Ниццу». Поединок пройдет 17 января и начнется в 23:05 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в таблице Лиги 1, набрав 29 очков за 17 туров. «Лилль» отстает от топ-3 чемпионата лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

Стоит отметить, что у команды — одна из самых лучших оборонительных линий в Лиге 1. «Лилль» пропустил всего 16 голов за 17 встреч, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «Лилль» в серии пенальти обыграл «Марсель» в рамках Кубка Франции, а до этого команда сыграла вничью с «Осером» (0:0) в Лиге 1.

У «Лилля» продолжается затяжная беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 20 матчей подряд. За этот период команда смогла победить в 11-и случаях при 9-и ничьих.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Тиагу Сантос и Самуэль Умтити (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лилль» находится в отличной форме, у команды есть все шансы побороться за зону Лиги чемпионов по итогам сезона, составив конкуренцию тому же «Монако».

К слову, у «Лилля» есть яркий нападающий, который отличается своей стабильность. Хонатан Давид забил уже 11 голов за 17 встреч, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» занимают 4-е место в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе, опережая тот же «Лилль» лишь на 1 балл. «Ницца» также отстает от топ-3 лиги на 1 пункт.

Команда располагается на 7-й строчке в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 27-и возможных. За 9 встреч в гостях «Ницца» забила и пропустила по 14 раз.

Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка Франции команда обыграла «Бастию» (1:0). Матчем ранее «Ницца» одержала победу над «Реймсом» со счетом 4:2.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Ницца» также обыграла «Ренн» (3:2) в Лиге 1 и «Корте» в рамках Кубка Франции.

Не сыграют: Джереми Бога, Терем Моффи, Виктор Оракпо и Морган Сансон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ницца» точно до конца будет бороться за высокие места в Лиге 1, в нынешнем сезоне эта команда в полном порядке. При этом, «орлята» играют довольно результативно.

Интересно, что в последних очных встречах команды непременно играли вничью. До этих ничейных поединков «Ницца» частенько обыгрывал «Лилль» (1:0 и 2:1).

Статистика для ставок

«Лилль» не проигрывает на протяжении 20-и последних матчей во всех турнирах

«Ницца» выиграла 4 последних встречи во всех турнирах

В последних 3-х очных противостояниях команды непременно играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 1.88, победа «Ниццы» — 4.00, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в 1-м тайме.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.18.

Прогноз: По итогу противостояния победит «Лилль». Хозяевам помогут родные трибуны.

Ставка: Победа «Лилля» за 1.88.