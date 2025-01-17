ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаВеликий комбинатор. Как «негодяй» Лапорта удерживает «Барселону» на вершине Микель АртетаНелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала» Ислам Махачев и Арман ЦарукянЧетвертая защита Махачева, первый титульник Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC 311
  • 14:50
    • «Адмирал» прервал победную серию «Металлурга»
    Все новости спорта

    «Лилль» окажется сильнее гостей?

    «Лилль» — «Ницца». Хозяева попытаются догнать «орлят». На что лучше сделать ставку 17 января? Ответ — в прогнозе на 18-й тур чемпионата Франции с коэффициентом 2.18

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хонатан Давид — игрок «Лилля»
    В рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле примет «Ниццу». Поединок пройдет 17 января и начнется в 23:05 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 17 Января 2025 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:05 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в таблице Лиги 1, набрав 29 очков за 17 туров. «Лилль» отстает от топ-3 чемпионата лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

    Стоит отметить, что у команды — одна из самых лучших оборонительных линий в Лиге 1. «Лилль» пропустил всего 16 голов за 17 встреч, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

    Лилль — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Лилль» в серии пенальти обыграл «Марсель» в рамках Кубка Франции, а до этого команда сыграла вничью с «Осером» (0:0) в Лиге 1.

    У «Лилля» продолжается затяжная беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 20 матчей подряд. За этот период команда смогла победить в 11-и случаях при 9-и ничьих.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Тиагу Сантос и Самуэль Умтити (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Лилль» находится в отличной форме, у команды есть все шансы побороться за зону Лиги чемпионов по итогам сезона, составив конкуренцию тому же «Монако».

    К слову, у «Лилля» есть яркий нападающий, который отличается своей стабильность. Хонатан Давид забил уже 11 голов за 17 встреч, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» занимают 4-е место в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе, опережая тот же «Лилль» лишь на 1 балл. «Ницца» также отстает от топ-3 лиги на 1 пункт.

    Команда располагается на 7-й строчке в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 27-и возможных. За 9 встреч в гостях «Ницца» забила и пропустила по 14 раз.

  • Новый Маркиньос для европейских топ-клубов. Почему Витор Рейс стал целью «Ман Сити» и «Реала»
  • Витор Рейс уже в этом году присоединится к одному из ведущих клубов Европы
  • 14/01/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка Франции команда обыграла «Бастию» (1:0). Матчем ранее «Ницца» одержала победу над «Реймсом» со счетом 4:2.

    У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Ницца» также обыграла «Ренн» (3:2) в Лиге 1 и «Корте» в рамках Кубка Франции.

    Не сыграют: Джереми Бога, Терем Моффи, Виктор Оракпо и Морган Сансон (у всех — травмы).

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Ницца» точно до конца будет бороться за высокие места в Лиге 1, в нынешнем сезоне эта команда в полном порядке. При этом, «орлята» играют довольно результативно.

    Интересно, что в последних очных встречах команды непременно играли вничью. До этих ничейных поединков «Ницца» частенько обыгрывал «Лилль» (1:0 и 2:1).

    Статистика для ставок

    • «Лилль» не проигрывает на протяжении 20-и последних матчей во всех турнирах

    • «Ницца» выиграла 4 последних встречи во всех турнирах

    • В последних 3-х очных противостояниях команды непременно играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 1.88, победа «Ниццы» — 4.00, ничья — за 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в 1-м тайме.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.18.

    Прогноз: По итогу противостояния победит «Лилль». Хозяевам помогут родные трибуны.

    Ставка: Победа «Лилля» за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Нови Пазар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лада — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ипсвич — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Андерлехт — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  4.60
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Оттава — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 17.01.2025. Прогнозы на футбол. «Лилль» окажется сильнее гостей?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры